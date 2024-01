Apertura de carriles confinados, hasta terminar puentes

La apertura de los carriles confinados para el transporte público en el Paseo 5 de Febrero se realizará una vez que termine la construcción de los puentes elevados de avenida Zaragoza y carretera a Tlacote, tentativamente en febrero, confirmó el gobernador del estado, Mauricio Kuri.

El mandatario estatal explicó que, pese a estar listos desde diciembre, no se han habilitado los carriles por parte de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro debido a que se siguen realizando maniobras que podrían poner en riesgo a los usuarios del transporte público.

No obstante, refirió que se busca ponerlos en marcha antes de que finalice la megaobra, por lo cual se habilitarían cuando queden listos los puentes que van desde Zaragoza en dirección al sur y los de Tlacote en ambos sentidos. El primero, dijo, quedará a principios de febrero y los otros dos a finales del mismo mes, de acuerdo con estimaciones de la empresa ICA.

“Realmente ya se podría abrir, no hemos querido abrirlo porque no queremos poner en riesgo a los ciudadanos por los puentes que faltan por poner arriba, tanto el de Tlacote como el de Zaragoza. El de Zaragoza está ya por ponerse en los próximos días. Por lo menos que nos digan que ya no hay riesgo porque la idea es que se ponga el puente y puedan poner algo para que no caiga un tornillo o algo”, dijo.

Señaló que la obra supera actualmente el 90% de avance, y aseveró que presiona diariamente a la constructora para que concluya a la brevedad. Recordó que en la etapa final de la obra se construirán banquetas, ciclovías y dos puentes peatonales: uno a la altura de la UAQ y otro en la avenida 18 de marzo, a la altura de Mabe. Sobre estos últimos, señaló que el primero quedará listo en próximos días, y el segundo para el 20 de febrero aproximadamente, pues presenta un problema con una estructura eléctrica.

Cabe recordar que el objetivo del gobierno estatal es terminar el Paseo 5 de Febrero en el mes de marzo. Los carriles confinados del transporte público, que miden 5.7 kilómetros en cada sentido, albergarán 7 estaciones por las que pasarán alrededor de 40 rutas de Qrobús.