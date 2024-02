Proceso interno de Morena se está llevando de la mejor manera, defiende Paloma Arce

“Sí me veo abanderando a Morena en Querétaro”, pronunció Paloma Arce, aspirante a la candidatura por la presidencia municipal, quien se dijo respetuosa de los tiempos y los procesos internos de su partido para definir las candidaturas.

A pesar de lo sucedido con el Partido Verde Ecologista de México, que acusó la falta de garantías jurídicas y políticas, además del no reconocimiento de los resultados de la encuesta de perfiles de la capital, subrayó que observa que el proceso se está llevando de la mejor manera.

“Yo veo que el proceso, por lo menos desde el interior de Morena, se está llevando de la mejor manera, son decisiones complicadas, pero hubo un registro, reglas y confío que el partido tome las mejores decisiones”.

No obstante, calificó como un “despropósito” que se separe la coalición, sin embargo, también agregó que se trata de un tema de acuerdos entre las dirigencias de los partidos que la integran.

Ante la participación de perfiles ex panistas como Arturo Maximiliano o Armando Rivera, expresó que cada uno de los aspirantes a esta posición tiene trayectorias distintas y aunque ha habido diálogo con ambos, se esperará a que resuelva el partido.

Aun cuando la convocatoria permitió el registro de perfiles externos, insistió que la prioridad deben ser los cuadros del partido, y aunque se dijo confiada en que puede resultar favorecida en esta posición, a pesar del resultado seguirá contribuyendo por el proyecto desde cualquier trinchera.

“Yo lo que siempre he defendido es que la prioridad, en estos temas, se tiene que dar al interior con los cuadros que existen en Morena y eso es lo que siempre he dicho, no dejar a quienes hemos estado trabajando por este proyecto y que tenemos la camiseta bien puesta de Morena y dar esos espacios a quienes van llegando”.

El 19 de febrero es la fecha límite para dar a conocer los perfiles de quienes encabezarán las candidaturas a las presidencias municipales y distritos locales.