Que la Antigua Estación se utilice para el tren México-Qro, propone Kuri

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, propuso que se utilice la Antigua Estación del Ferrocarril como la terminal del tren de pasajeros México-Querétaro, en caso de que se concrete.

Fue el pasado jueves cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que la empresa Canadian Pacific Kansas City (CPKC) envió un proyecto para desarrollar el tren México Querétaro con, la posibilidad de ampliarlo hasta la frontera con Estados Unidos.

Al respecto, el mandatario estatal sugirió que sea contemplada la antigua estación del tren, ubicada sobre la calle Héroe de Nacozari en el Centro Histórico, como el paradero principal. Así también, sugirió la colocación de otra estación cerca del Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) para que el tren funja como un transporte alterno a la Ciudad de México.

Indicó que pese a requerir inversión, solo sería para adecuaciones y un estacionamiento, dado que no se requeriría realizar alguna construcción. Además, recordó que en el antiguo proyecto del tren México-Querétaro del sexenio de Enrique Peña Nieto, se propuso la construcción de una estación en la colonia Calesa, a la cual se opusieron habitantes de la zona.

“Si llega, en la Antigua Estación no hay que construir nada porque ya está todo listo, está hecha para eso. La vez pasada querían ponerla aquí abajo en Calesa y la gente no quería, también se entendía. Ahorita con esto se quitaría ese problema, por eso yo sería de la idea de que propusiéramos la que ya está para que no haya ningún conflicto”, dijo.

Recuerdo que la idea del gobierno federal es dejar lista las concesiones de trenes de pasajeros en esta administración, para que en la siguiente se concreten los proyectos. El próximo mes de mayo, la empresa CPKC presentará un estudio para exponer la viabilidad del tren México-Querétaro.

Cabe mencionar que actualmente, la Antigua Estación del Tren funge como museo y como centro cultural y de eventos.