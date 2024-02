Tere Calzada pide debate para definir candidatura a la capital en MC

La precandidata Teresa Calzada Rovirosa, retó principalmente a la ex panista Paulina Aguado Romero a un debate para definir la candidatura a la presidencia municipal de Querétaro en Movimiento Ciudadano.

Aunque reconoció que las 7 personas que aspiran a esta posición cuentan con una presencia y fortaleza, resaltó en su persona la formación académica, como abogada con maestría en protección civil, maestría en seguridad nacional en el ejército mexicano y doctorado honoris causa, además de años de servicio en diferentes entes y asociaciones como la Estatal de Bomberos.

“Yo quiero invitar a esta persona a un debate público como precandidatas para ver una trayectoria y conocimiento del municipio de Querétaro (…) Yo no estoy sentada en una silla muy cómoda dando órdenes y pidiendo que me preparen mis posturas y conferencias, yo sola hago mis discursos, intervenciones y preparación”.

Esto durante una rueda de prensa con mujeres militantes en la que manifestaron su inconformidad con la irrupción de grupos políticos que van por la confrontación, por lo que sentenciaron que no van a permitir que el “padrinazgo” o las “recomendaciones” definan esta candidatura que es ancla, ya que ello no solo desestabiliza, sino que desbancaría al partido en el estado.

“No estamos conformes con la situación de personas que han irrumpido dentro de Movimiento Ciudadano, en donde su praxis política no es una política útil, es una política que se utilizó en los años 60 o 70, desprestigiando, denostando y generando en el mismo equipo confrontaciones, y eso no se vale, ese grupo no debe estar en este movimiento que ha consolidado un equipo fuerte, sano, innovador, unido y ahora vienen personas a interrumpir ese proceso”, fue el mensaje que se envió a la dirigencia nacional y estatal.

Aunque evitó mencionar nombres, indicó que estos “padrinos”, están tanto en la entidad como a nivel nacional y que desconocen la realidad en las entidades y sus liderazgos locales.

Hasta el mes de diciembre detalló que en las encuestas se registraba el 5% en la intención del voto sin candidato, no obstante, actualmente bajó al 1.9%, lo que anticiparía la derrota y repetir la historia de 2021, en donde no se logró alguna posición ni el registro.

Del 19 de enero hasta el 17 de febrero es el período de precampaña, en el cual señaló podría ser la que encabece esta candidatura y con la posibilidad de encabezar la administración municipal, ya que resaltó “no estoy aquí porque alguien me regaló el lugar, soy simpatizante y militante desde 2021, he venido trabajando, soy parte del Consejo Político Nacional, soy parte de la Coordinadora Operativa Estatal, delegada de Trabajadores y Productores en el estado, además participo en asambleas, consejos y reuniones internas de partido. No soy una improvisada y es importante hablar del reconocimiento y militancia”.