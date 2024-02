Se amparan empresas contra impuesto ambiental

Al menos tres empresas industriales se ampararon en contra de los impuestos ecológicos que aplica el gobierno estatal de Querétaro por la emisión de gases a la atmósfera, informó el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Del Prete.

Y es que de acuerdo con la Secretaría de Finanzas, en el 2023 la entidad recaudó el 96% de los impuestos ambientales previstos, siendo los recursos faltantes los que no pagaron dichas empresas, debido a que se negaron. Al respecto, el secretario afirmó que las empresas están identificadas, y que están en su derecho de ampararse.

“Son industrias que generan emisiones de CO₂ a la atmósfera que, dentro del derecho que la ley les otorga, se ampararon. Estaremos dándole seguimiento al proceso de amparo desde la Secretaría de Finanzas, nosotros estaremos contribuyendo con lo que nos competa”, dijo.

No obstante, advirtió que los impuestos ecológicos están avalados por la ley desde 2018, cuando tras un amparo contra la legislación de Zacatecas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que este tipo de impuestos no trasgreden el principio de equidad tributaria. En ese sentido, dijo que los amparados no “tendrán para dónde hacerse” y terminarán pagando lo correspondiente a sus emisiones contaminantes.

“Al final ya hemos visto que este impuesto proviene del modelo de impuesto que tienen en Zacatecas, que ya causó jurisprudencia y que ya es de observancia obligatoria y que ya no hay para dónde hacerse. Al ser un impuesto nuevo en el estado tenemos que seguir este proceso, pero aquellos que no paguen les va a salir peor porque se les va a ir acumulando la cuenta”, expuso.

De acuerdo con Prete Tercero, actualmente son 400 empresas las que anualmente están obligadas a pagar este impuesto por la emisión de gases a la atmósfera, el cual desde 2023 establece un monto equivalente a 5.6 Unidades de Medida de Actualización (UMAS) por cada tonelada de bióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluoro-carbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre.

Las empresas obligadas tendrán hasta el 1 de junio para calcular y pagar sus emisiones, aunque si pagan entre enero y abril obtendrán un incentivo fiscal del 30% de descuento.