Sin la presencia del presidente de la República conmemoran 107 aniversario de la Constitución

Sin la presencia del presidente de la República, pero con la representación de la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde Luján, se conmemoró el 107 aniversario de la Constitución Política de 1917 en el Teatro de la República.

En representación del Poder Ejecutivo, Alcalde Luján, habló sobre el paquete de reformas Constitucionales, las cuales aseveró son el camino y retorno al pacto social que se aprobó en el Teatro de la República, que fue referente mundial y que este lunes se rememoró.

El humanismo mexicano, el que reconoce el derecho a ser feliz, a tener oportunidades y al reparto equitativo de los esfuerzos y bienes sociales, dijo que quedará blindado para evitar toda amenaza de retroceso.

“Y estará en la Constitución para dejar en claro al mundo que, en México, el Estado es el garante de la protección de los derechos sociales. Y estará en la Constitución para demostrar que la Cuarta Transformación tiene una concepción política de trascendencia histórica”.

Con su aprobación, enfatizó que “la igualdad será la gran ley en la república”, ya que a un siglo de haberse ampliado los derechos individuales y colectivos también ha avanzado el neoliberalismo y con él los cambios en el documento para proteger intereses privados sobre los públicos.

En tanto, en representación de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, acudió el ministro Alberto Pérez Dayán, quien pidió alejar al Poder Judicial de la política, cuestionando así la propuesta del presidente de elegir a los jueces y magistrados por voto popular.

“Hay que alejar al Poder Judicial de la Política, y no arrojarlo al fondo de ella para que no resulte un juego de las pasiones. Agrego yo, militancia y la judicatura no son afines (...) El magistrado no es igual al diputado o al senador, el magistrado es distinto, no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión pública, no va a representar a nadie ni lleva el criterio del elector, lleva el suyo propio, simplemente se le nombra como persona en la cual se creen se cumplen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social”.

Por parte del Poder Legislativo, Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, reconoció en Querétaro el inicio de una nueva etapa, que llamó premisioria en donde circulan aires de libertades, democracia y de una visión social emanada de la revolución de 1910.

Reconoció en el texto constitucional el gran cemento para construir las bases de la nación y los acuerdos para procesar las diferencias de la pluralidad política y libertad, pero que requiere evitar “los intentos centralistas que siempre, siempre, están al acecho”, por lo que conminó a aprender del legado recibido y transmitirlo para el bien de la patria.

En este marco, el gobernador del estado, Mauricio Kuri, consideró que la mejor forma de celebrar la Constitución es guardarla y hacerla guardar, así que pidió no olvidar que el movimiento armado de 1910 comenzó siendo político, buscando el “sufragio efectivo, no reelección”.

Enfatizó que los contrapesos no entorpecen, sino que facilitan, porque limitan, e iluminan, porque dan voz a las ideas de otros, por lo que ante el proceso electoral llamó a la mesura, a la unidad y la reflexión, y que una elección no sea motivo de confrontación.

“La libertad no puede sustituirse bajo la promesa de igualdad. La democracia no es canjeable por justicia social. Los contrapesos no entorpecen: facilitan porque limitan, porque iluminan, porque dan voz a las ideas de otros. La permanencia de un entramado de instituciones autónomas no son excluyentes, sino complemento imprescindible, de un modelo mejor de país: uno que nos dé libertad con igualdad, democracia con progreso y concordia para que, juntas y juntos, construyamos el bien común que urge a la nación”.