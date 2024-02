Nuevo estacionamiento del Mercado La Cruz lleva avance del 50%

La construcción del nuevo estacionamiento del Mercado La Cruz registra un avance superior al 50%, informó el secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Martín Arango.

El funcionario explicó que la obra continúa en la etapa de colocación de columnas de cimentación. Dijo que una vez terminados estos trabajos se procederá con el armado de pisos y recordó que el compromiso del municipio es entregar el estacionamiento para finales de marzo.

“Está por encima del 50 por ciento, yo les diría que la parte más difícil en la construcción es la cimentación por todo lo que debe ejecutarse, estuve apenas hace un par de semanas con la secretaria de Obras y ella lo que comenta es que la instalación de los pilotes y estas columnas que el día de hoy se ven, si bien es lo más complicado, también es el proceso más lento”, dijo.

Detalló además que recientemente un grupo de tianguistas pidió ampliar uno de los accesos del estacionamiento al mercado. En ese sentido, consideró que la modificación no comprometería a la obra, por lo cual se analizará su viabilidad.

“Estamos sujetos a los tecnicismos, a que no ponga en riesgo la obra. Me parece que no es el caso y posiblemente pudiéramos, si los ingenieros, los arquitectos, los expertos en la materia así lo consideran, lo podríamos estar contemplando”, concluyó.

Cabe señalar que el nuevo estacionamiento del mercado tendrá un costo de 200 millones de pesos.