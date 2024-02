Anuncian obras para zonas afectadas por P5F

El proyecto del Paseo 5 de Febrero contempla una nueva etapa en la que se realizarán obras en las zonas aledañas a la vialidad que se vieron más afectadas por las labores de construcción, informó el gobernador del estado, Mauricio Kuri González.

Luego de que la entrega de la megabra se postergara de diciembre del año pasado a marzo del presente, el mandatario estatal reconoció que los habitantes y comerciantes cercanos a la avenida han sufrido diversas afectaciones, siendo la parte colindante con la carretera a Tlacote una de las más golpeadas, debido a que es una de las partes con mayores retrasos.

No obstante, adelantó que en las colonias aleñadas al Paseo se realizarán algunas obras, aunque no detalló si se tratarán de obras viales o de rehabilitación.

“Le he pedido una disculpa a los ciudadanos por no quedar en el tiempo que yo me había comprometido, se fue de nuestras manos, hubo muchas interferencias en la parte de Tlacote, tuvimos muchísimos problemas que es la gente donde la gente lo ve complicado, la gente que vive en Galindas, toda esta parte, sin embargo, los más beneficiados van a ser ellos, y ahora la segunda parte va a ser hacer obras en las partes aledañas a 5 de Febrero que estuvieron muy lastimadas”, dijo.

Kuri González refirió que recientemente su gobierno realizó una encuesta sobre el Paseo 5 de Febrero, cuyos últimos resultados revelaron que el 85% de la ciudadanía está de acuerdo con la megaobra vial.

“La gente estaba de acuerdo con la obra, el problema es que esperaban que ya estuviera terminada en diciembre y no se terminó. Sin embargo, para el mes de enero que ya estuvo mucho más abierto y se despresurizó el tráfico de forma muy importante, bajó muchísimo la presión y eso ayuda mucho”, sostuvo.

Sobre los más recientes avances del Paseo, informó que este miércoles se habilitó el tramo que va de la avenida Epigmenio González hacia el sur, y aseguró que dentro de próximos días se abrirá el puente elevado que conecta al bulevar Bernardo Quintana.

Finalmente, mostró su respaldo al secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González pese a los atrasos, pues señaló que fueron cuestiones que “se escaparon de las manos”. “El arquitecto Fernando González siempre estuvo muy al pendiente y sigue muy al pendiente, lo veo trabajando todos los días, no solamente en esta obra sino en las 500 que estamos haciendo”, concluyó.