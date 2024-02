Víctimas de nuestro éxito

Puede sonar muy presuntuoso, pero los queretanos llevamos siendo víctimas de nuestro propio éxito por al menos 40 años, hoy somos 2,368,467 personas viviendo en este hermoso estado, apenas el 1.9% de la población total del país, claramente somos un estado “pequeño” sin embargo, llevamos de moda bastantes años, la primera gran migración que recibió Querétaro, sucedió en 1985, después de los devastadores sismos de septiembre en la ciudad de México, desde esa fecha no ha dejado de llegar gente a vivir al estado, otra gran oleada de gente del norte del país llegando a Querétaro, se dio entre el 2006 y el 2010, cuando la fallida guerra contra el narco iniciada por Calderón, hizo que miles de familias huyeran despavoridas víctimas del crimen organizado, un fenómeno similar se ha experimentado en los últimos años con gente proveniente de estados como Guanajuato, de México, Michoacán y otros.

Cada día llegan 112 personas a vivir a Querétaro, con ellas llegan 100 coches al día. ¿Muchos? Juzga como están nuestras calles, Querétaro es una palabra que para millones de mexicanos significa, prosperidad, empleo y paz, y así como nuestros hermanos y hermanas migrantes, tenemos la obligación de hacer lo necesario para que nuestras familias vivan mejor, y si el estado de Querétaro nos ofrece las mejores condiciones, que así sea.

Los mexicanos tenemos el derecho de vivir en el estado y/o ciudad que se nos dé la regalada gana, es ocioso tratar de ser “selectivo” o incluso xenófobo, más de una ocasión escuché decir a alguien “somos muchos, que ya no llegue nadie mas” ¿Y usted hace cuanto llego? “Un mes, pero ya, nadie más”, incluso todavía hay ilusos que creen que volverán a llegar a cualquier destino en 15 minutos, o que sueña con que no le hagan jeta en La Mariposa, ninguna de las dos sucederá, hoy somos muchos y seremos más, así que vámonos haciendo a la idea.

A lo único que podemos aspirar es a seguir viviendo bien, adaptarnos a nuestro nuevo hogar, no traer de lo que huimos, si vienes huyendo de la inseguridad, no generes la misma aquí, si vienes huyendo del trafico, toma medidas para mitigarlo, ¿Cuántos nos quejamos del tráfico y vamos solos en nuestro automóvil y con prisa, si huyes del desorden, pon en orden tus asuntos, paga impuestos, respeta los señalamientos, si vienes huyendo de los gandallas, no te conviertas en uno aquí.

Se el vecino que te gustaría tener, cede el paso como te gustaría que te lo cedieran a ti o tus familiares, ¿Vives en Querétaro? ¿Por qué traes placas de Morelos, a poco si chocas te van a mandar una ambulancia de Cuernavaca, o el ayuntamiento de Cuautla va a venir a arreglar los baches de tu calle?

Así vivamos tan bien como podamos y vamos todos a Queretanizarnos para que nuestros hijos e hijas vivan como merecen vivir.