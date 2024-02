Relleno sanitario en Corregidora cumple 12 días con incendio

La Coordinación de Protección Civil del Estado continúa combatiendo el incendio que se produjo en el relleno sanitario de El Paraíso, en Corregidora, el pasado 4 de febrero. Así lo señaló el titular de la dependencia, Javier Amaya, quien confió que entre viernes y sábado se sofoque por completo.

De acuerdo con el funcionario, la mayor parte del incendio se encuentra controlada; sin embargo, las grandes cantidades de gas metano y las fuertes rachas de viento de los últimos días no han permitido apagar al cien por ciento el material encendido.

Explicó que los trabajos de mitigación de calor consisten en la colocación de tepetate sobre la basura quemada para impedir que el aire avive el fuego. En ese tenor, aseguró que ya no existen focos grandes de calor al interior del relleno, por lo cual en los próximos días se espera extinguir el incendio.

“El incendio viene de adentro hacia afuera, no es como un incendio común y corriente, que es sobre superficie que ahí lo apagas y se acabó, sino que este viene consumiéndose desde adentro y además, por la descomposición de todo lo orgánico que hay ahí tirado, hay gas metano. Entonces, se enciende, tiene bastante de dónde consumirse, son 40 metros de montaña de basura”, dijo.

Cabe señalar que a raíz del incendio, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano (Pepmadu) clausuró el relleno sanitario, y debido a que el incidente no ha terminado, no se ha podido avanzar con las investigaciones para determinar el origen del fuego y si es viable reabrir el lugar. Por lo pronto, el alcalde de Corregidora, Roberto Sosa, confirmó que no se renovará la concesión con la empresa encarga de El Paraíso.

Por otro lado, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, afirmó que está dispuesto a recibir los desechos de Corregidora en el vertedero de la capital. Indicó que, si bien aquel municipio no ha hecho la petición, se analizaría llevar la propuesta a cabildo.

Apuntó que recientemente su gobierno contrató a una empresa para hacerle estudios al relleno sanitario local para verificar su tiempo de vida, resultados que, dijo, serán entregados en próximas semanas. Finalmente, recordó que dialoga junto con otros municipios y la Secretaría de Desarrollo Sustentable para la creación de un relleno sanitario metropolitano; no obstante, reconoció que se trata de un proyecto sin muchos avances.