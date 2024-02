Marchan en Querétaro para exigir respeto al voto libre

Poco más de 4 mil personas marcharon en defensa de la democracia en Querétaro, y concentrados en Plaza de Armas exigieron respeto a las instituciones, a la democracia y votaciones libres.

Desde las 10 de la mañana salieron de la Alameda Hidalgo para recorrer las principales calles del Centro Histórico, que con pancartas con leyendas como “Nuestra democracia no se toca”, “Democracia, no militarismo”, “No a la dictadura”, “No traiciono a mi país”, o “Con ese INE llegaron, con ese INE se van”, pidieron el respeto para la jornada del próximo 2 de junio.

“Que los gobiernos tiranos no crean que vamos a seguir obnubilados y dormidos y conformes con tarjetas de dinero que pretenden comprar nuestra voluntad y nuestra libertad, no señor, México ya despertó y somos imparables, por eso estamos en las calles hoy”, expresaron representantes de las organizaciones convocantes como Unid@s, Frente Cívico nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Unidos por México, entre otras.

Esto al remarcar que este mismo ejercicio se realizó en 120 ciudades del país, pero también en el extranjero en países como España, Estados Unidos, Inglaterra, y Francia.

Con poca participación de juventudes, las personas asistentes identificadas con colores rosa y blanco, que se denominaron marea rosa, también guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la democracia, por los periodistas que son perseguidos por ejercer la libertad de expresión, por las víctimas de la caída de la línea 12, por los enfermos crónicos que dejaron de recibir sus medicamentos, por las madres buscadoras que han sido asesinadas, y por quienes mueren por extorsión del crimen organizado.

Posteriormente, y al unísono de “el INE no se toca, el Poder Judicial no se toca”, remarcaron que esta movilización es una respuesta de la sociedad civil, para recordar que el gobierno actual llegó al gobierno por el voto libre y la eficiencia de las instituciones electorales, pero que se ven amenazadas y que exige alzar la voz.

“Es por eso que resulta imperativo que si el gobierno mete las manos en las elecciones, el voto no es libre. Si usa dinero público para impulsar a su candidata, el voto no es libre. Si el gobierno quiere desaparecer al INE, controlar al Tribunal electoral y someter a la Suprema Corte de Justicia, el voto no es libre. Si amenaza y censura a los medios, el voto no es libre. Si el gobierno dice que si gana la oposición, se van los apoyos, las pensiones y las becas, el voto no es libre. Si el gobierno amenaza o corrompe a los empresarios, el voto no es libre si promueve encuestas falsas, el voto no es libre”, remarcaron al pedir que el presidente, Andrés Manuel López Obrador no “se meta en la elección, no más propaganda y abuso de programas sociales”, así como que presidentes municipales y gobernadores dejen de “desviar dinero público a la campaña oficialista”.

Posterior a este llamado, se escuchó el mensaje de Lorenzo Córdova, expresidente del Instituto Nacional Electoral, quién subrayó que la reunión no fue en contra de algún partido o persona, sino para recordar que la democracia fue el resultado de luchas ciudadanas, que costaron esfuerzo, dedicación y en algunas ocasiones, sangre.

“No estamos aquí reunidos, en ejercicio de nuestros derechos constitucionales para apoyar o criticar a alguna candidatura, a ninguna campaña, a ningún partido o coalición, no estamos para crítica a ningún gobierno, sino para defender la democracia y decir no a toda propuesta que busca desmantelar las conquistas que en ese sentido hemos conseguido”.

En esta movilización no se observaron dirigentes de partidos políticos, ni representantes de cámaras empresariales, solo la asistencia de la diputada local panista Ana Paola López Birlain, el diputado federal también de Acción Nacional Ignacio Loyola, y el aspirante a diputado federal del PRI, Jair Miquel, quienes aseguraron acudir en calidad de ciudadanos.