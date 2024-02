Busca Andrea Tovar una diputación por Morena

La diputada local Andrea Tovar reveló que la lista de aspirantes que competirán para llegar al Congreso local por Morena se puede atrasar, ya que se deben definir los nombres de quienes encabezarán las candidaturas, con el objetivo de ganar el mayor número de distritos.

Andrea Tovar buscará encabezar el Distrito III, para continuar en el Congreso local, ya que, dijo, entregó buenos resultados en su paso por la LX Legislatura de Querétaro, destacando la batalla en contra de la ley de aguas y la presentación de la Ley Monzón.

“Hay posibilidades para el Distrito III y algunos otros, todavía no sé. La verdad es que creo que el III yo lo he trabajado, pero también he trabajado en todo el estado”, mencionó la legisladora.

Aseguró que existe una buena respuesta por parte de la población para que en Querétaro avance la Cuarta Transformación, entre los que mencionó algunos municipios de la zona serrana, así como de la zona metropolitana de la entidad.

Confió en que la elección presidencial sea un aliciente para la participación ciudadana y que el respaldo a Claudia Sheinbaum tenga un impacto positivo en lo local.

“Yo veo a los queretanos y a las queretanas listos para que llegue la transformación, hay emoción muy grande, en algunos municipios más que otros, pero creo que hoy Morena tiene la posibilidad de ganar varias presidencias municipales y por supuesto varios distritos locales. Estoy segura de que la doctora Claudia Sheinbaum va a ganar aquí en Querétaro siendo un estado panista”, mencionó la legisladora.