Municipio lanza consulta para obra que no realizará

El municipio de Querétaro realizará un ejercicio de gobierno abierto para que vecinos de la zona de Jurica decidan sobre la incorporación de 45.4 hectáreas de parcelas al parque “La Queretana”. Sin embargo, dicha consulta es para una hipotética segunda etapa del proyecto, que por falta de tiempo no se llevará a cabo en la actual administración.

El coordinador de Gabinete, Miguel Parrodi, señaló que los terrenos considerados para la segunda etapa colindan con las zonas de Jurica, Jurica Campestre y Rinconada Jurica, lo que ha causado inquietud para algunos vecinos y ambientalistas. Por ello, indicó que la intención del ejercicio es armar un proyecto para esa segunda etapa junto con la ciudadanía, para dejarlo a consideración del próximo gobierno municipal.

“Ya ahorita por los tiempos en los que nos encontramos no va a ser posible ejecutarlo, por eso el ejercicio es el diseño del proyecto. Este proyecto, una vez que se acuerde con los ciudadanos, se dejará para la siguiente administración”, dijo.

No obstante, reconoció que no puede existir garantía de que dicho proyecto vaya a ser tomado en cuenta para el próximo trienio. En ese sentido, dijo que se va a diseñar con la esperanza de que el posible éxito del parque y el involucramiento de la ciudadanía convenzan a la siguiente administración de darle continuidad.

“Yo no puedo hablar por una administración que ni siquiera ha sido electa, pero me parece que el que se dé una participación ciudadana copiosa, me parece que el éxito que seguramente será La Queretana va a ser nuestro mejor aliado para que se lleve a cabo la segunda etapa”, explicó.

Parrodi Espinosa aclaró que la consulta se realizará con los recursos de la coordinación, por lo cual no implicará un gasto adicional. Detalló que el ejercicio iniciará el jueves 29 de febrero con una plática informativa con vecinos e interesados; el 21 de marzo se hará una primera mesa deliberativa, donde se construirán las propuestas para el parque intraurbano; el 25 de abril se elegirán tres proyectos, y el 20 de mayo se validarán para que el 16 de junio se vote al elegido.

El 1 de febrero pasado, el municipio presentó la primera etapa del proyecto de “La Queretana”, nombrado oficialmente como Parque Intraurbano Jurica Poniente. El parque contará con 95.4 hectáreas de extensión, y el costo de la primera etapa será de 200 millones de pesos.