Seguridad ¿Es la corona que quien no la tiene ve?

Esta semana se inauguró “El Rinoceronte”, la nueva sede de la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado y la Policía Estatal, una inversión de más de 800 millones de pesos, hangares para drones y los más modernos sistemas de seguridad.

Parece y tal vez sea cierto, que no hay dinero que alcance en materia de seguridad, dicen que la seguridad puede ser como la salud, una corona que solo ve quien ya no la tiene, Guadalajara era segura al igual que Monterrey, hasta que dejaron de serlo, bastaron dos años para que Colima se convirtiera en uno de los estados más peligrosos del país, Guanajuato solía ser seguro, hoy tiene 2 de las ciudades más violentas del mundo, Celaya solía ser boyante, competía al tú por

Tú con la ciudad de Querétaro, hoy Celaya es un infierno, no pasa una semana sin que haya múltiples ejecuciones.

Hemos visto por años como se deteriora la seguridad en todo el país, desde las ciudades más prósperas hasta los pueblos más humildes.

Ciertamente la Guerra contra el Narco que inició Calderón fue un fracaso, tan es así que su encargado de este “combate” hoy está preso en Estados Unidos por narcotrafico.

La “estrategia” de López Obrador de “Abrazos,no balazos” es una burla, ha dejado vacíos que se han llenado con el crimen, desde el tráfico de drogas, hasta el cobro de derecho de piso, hemos visto como hasta el 30% de los municipios del país están controlados por el crimen organizado,

Diversos medios y agencias gubernamentales en Estados Unidos han inferido que ha habido inyección de recursos del narco en las campañas presidenciales de López Obrador, no es casualidad que el #Narcopresidente lleve 3 semanas en redes.

Viviendo la pesadilla que vive el país en materia de seguridad, Querétaro se convierte en un oasis, suena dramático, pero lo es, mientras en el país apenas se resuelven 4 de cada 100 delitos denunciados, en nuestro estado se esclarecen 94 de cada 100, aquí y lo dicen los números, quien la hace la paga, ¿Dejan de pasar cosas? No, ¿No se cometen delitos? Sí, no estamos exentos de qué se comentan hechos delictivos, también hay colonias que son mucho más inseguras que otras, como en todo el país, hay una dolorosa brecha socio económica, a eso agréguele el efecto Narco, y tenemos un país muy muy peligroso. El reto es mayúsculo para las autoridades estatales y municipales en Querétaro, garantizar seguridad para bienes, personas e instituciones no es fácil, requiere trabajo, sacrificio y mucha inversión, no se puede bajar la guardia y más que nunca como sociedad debemos también ser parte de la solución, denunciemos conductas delictivas, se puede hacer de manera anónima al 089, respetemos las leyes y si no pues habrá que estar listo para pagarla.

Felicidades a las autoridades que se saben coordinar y trabajar por la seguridad del estado al gobernador Kuri y su equipo encargado de la seguridad, Carlos Alcaraz, Iovan Elías Pérez, Juan Martín Granados y también a Alejandro Echeverría fiscal del estado.

Un fuerte abrazo a los hombres y mujeres que defienden a Querétaro, policías y administrativos de todo orden de gobierno, gente valiente que sabe a qué hora sale de casa, pero no sabe si regresará, hombres y mujeres que sacrifican a su familia para cuidar a la nuestra. Gracias y que Dios los y las bendiga.