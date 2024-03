Murguía y Dorantes arrancan campaña rumbo al Senado

Los candidatos del PAN en Querétaro al Senado de la República, Guadalupe Murguía y Agustín Dorantes, arrancaron su campaña en la ciudad de Querétaro, donde ante cientos de simpatizantes presentaron las tres causas principales que impulsarán durante los próximos tres meses, de cara a las elecciones del 2 de junio.

Al filo de la media noche del jueves, los candidatos se reunieron en la esquina del bulevar Bernardo Quintana y Peñita Oriente con simpatizantes y militantes, quienes acudieron a la convocatoria para externar su apoyo a la fórmula panista.

“Cerremos filas por Querétaro, nos irá muy bien. Unámonos para seguir mejorando, el futuro de nuestras familias no puede esperar ni puede ponerse en riesgo, no podemos dejar que la realidad nacional, hoy tan difícil, nos alcance. Porque es verdad, esto puede acabarse. Por eso, los invitamos a seguir defendiendo todo lo que hemos construido juntos, para que no nos arrebaten el porvenir de nuestras hijas e hijos”, expresaron.

Señalaron que las tres causas que defenderán serán garantizar la paz, mejorar la economía familiar y apoyar a los sectores más vulnerables. Esto, mediante la propuesta de una serie de acciones en materia de seguridad, educación, salud, agua, movilidad y energía, entre otras.

“Los necesitamos a todas y todos. Estos noventa días intensos de campaña van por ti y por tu familia, van por Querétaro y por México, van por nuestro país que con urgencia necesita un cambio de rumbo”, finalizaron.