New Element University celebra la graduación de su segunda generación

Una noche de ensueño fue la que vivieron el pasado jueves los estudiantes de la segunda generación de New Element University, quienes en compañía de su familia y amigos celebraron su tan esperada graduación.

Lara Nacif Silicieo, rectora de la casa de estudios, externó sus felicitaciones a los 16 nuevos profesionistas de derecho, administración de negocios y mercadotecnia que culminaron satisfactoriamente sus estudios. Así también, los invitó a apuntar sus más altas metas y trabajar diariamente para conseguirlas.

“Deseo de verdad que todos ustedes estén en su elemento, que se encuentren hoy más fuertes y más preparados que nunca, estoy segura que les espera un Querétaro estable, con grandes proyectos, con grandes inversiones, oportunidades y no solamente Querétaro, no tenemos límite alguno, no hay fronteras, estoy segura que pueden ir a conquistar el mundo con todo lo que se han preparado y lo que son”, dijo.

Por su parte, el director de Educación de la Secretaría de Educación estatal, Juan Francisco Ledesma Meré, animó a los graduados a continuar con su vida académica y a especializarse para buscar hacer un cambio, no solamente en su entorno, sino en los lugares y circunstancias que se propongan.

“Los invito a construir con mucho empeño, que no se queden nada más en la licenciatura, que sigan creciendo, que busquen un posgrado, una maestría, un doctorado, que sean agentes de cambio. Hoy ustedes ponen el nombre de sus familias y de New Element muy en alto, sigan poniendo en alto el nombre de ellos, el del estado”, sostuvo.

Entre el júbilo y aplausos de sus seres queridos, los nuevos licenciados recibieron sus diplomas por parte de las autoridades de la institución, así como sus insignias que los identificará para siempre como parte de New Element University. Además, se entregaron menciones honoríficas a aquellos alumnos que destacaron por su desempeño.

Como licenciados en derecho se graduaron Arlette López, Clarisa Moreno e Ingrid Valero; mientras que de la licenciatura en administración de negocios se graduaron Alejandro Alvaradejo, Carlos Cabrera, José Arturo González, Eduardo Emilio Gutiérrez, María Daniela Rivapalacio y Joanna Hernández. También, como licenciados en mercadotecnia se graduaron Eduardo Águila, Emy Yoseline Arroyo, Mariana Cruz, Ximena García, Erika Paulina Guerrero, Frida Gutiérrez y Arantza Vega.

Además, Eduardo Águila, Arlette López, José Arturo González, Emy Yoseline Arroyo, Mariana Cruz, Clarisa Moreno e Ingrid Valero recibieron menciones honoríficas por parte de Gerardo Reyes, presidente del Consejo de New Element University.

Los recién graduados finalizaron la ceremonia con el tradicional lanzamiento de birrete y cerraron la velada con un cóctel, fundidos en el cariño de sus seres queridos, en un momento imborrable de sus vidas.