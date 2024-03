Querétaro es uno de los 9 estados de mayor robo de vehículos

Querétaro es una de las 9 entidades con mayor robo de vehículos, indicó Pedro Navarro, presidente estatal de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Finanzas, al precisar que el robo de equipo pesado es el de mayor incremento en los últimos dos años.

Anteriormente, del total de unidades robadas, el 30% correspondía a robo de tráiler, camiones de más de 8 toneladas y Torton, sin embargo, esta cifra se ha elevado al 45%, esto por el robo de mercancía, en mayor medida.

“En Querétaro, en los últimos dos años, se ha incrementado el robo de equipo pesado. Anteriormente del 100% de vehículos robados, el equipo pesado representaba el 30% y ahora en el último año es el 45%”, destacó.

Por este motivo, el seguro de este tipo se ha elevado al doble, e inclusive refirió “hay una crisis de precios” por el costo que representa a cada hombre-camión, e inclusive compañías de seguros han dejado de ofrecer la cobertura de equipo pesado o implementan limitantes, como no circular en horarios nocturnos, cobrando más deducibles en zonas complicadas como en las carreteras que van a Puebla, Veracruz, el Arco norte o la Querétaro-Irapuato.

En el resto, Vehículos como Sentra, Aveo y Golf, son algunos de los modelos más susceptibles de robo, ya sea por la unidad o por el uso de autopartes en el mercado negro de refacciones.

No obstante, a pesar de estas cifras, también reconoció que es una entidad en la que se recupera el 67% de los vehículos con reporte de robo, pero acotó que son datos de vehículos asegurados, ya que de los que no lo están no se tiene una estadística precisa.

En cuanto al nivel de colocación de seguros, Querétaro es una de las entidades con el mayor número de vehículos asegurados en el país, con el 50% de las unidades, esto en gran medida por el seguro que se otorga con el pago de tenencia, sin embargo, ahondó que se ve como un seguro complementario por los alcances limitados.

“Aunque somos de las entidades con mayor colocación de seguros, falta la mitad de los autos y eso es un gran riesgo. Por otro lado, Querétaro está en los primeros 9 lugares en robo a unidades a nivel nacional, es una situación que tenemos que analizar”.

Asimismo, dijo que por las cuestiones de movilidad incrementó la siniestralidad, principalmente en choques lamineros, por lo que se está en pláticas con el gobierno estatal para firmar un convenio para que, en caso de un choque y si se cuenta con seguro, se puedan mover de inmediato las unidades y no generar tráfico, pero está en proceso para su firma.