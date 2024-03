Acusan activistas rezago de la Fiscalía en investigación de violencia digital

La asociación Adax Digitales, lamentó la falta de avance en cuanto a las carpetas de investigación de violencia digital en el estado, lo que acusaron ha generado un rezago de 2 y hasta 4 años.

Mayra Dávila, activista y fundadora, explicó que como asociación están acompañando a más de 160 casos, pero se han encontrado con el trabajo lento de la Fiscalía General del Estado y la “nula” atención de la policía cibernética.

“Nos las han querido mandar al archivo y las hemos rescatado 30 mil veces del archivo, y la Fiscalía trabaja de una manera muy lenta en las carpetas, nosotras tenemos más de 160 en todo el estado”.

Este número, en su mayoría, corresponde a casos de municipios de la sierra y de la capital queretana, no obstante, ante la falta de avance y resolución de dichas carpetas, se ha tenido que parar la recepción de nuevos casos, los cuales están siendo canalizados a otras instituciones.

“Vemos que hay un trabajo muy muy lento por parte de la Fiscalía, así como la casi nula respuesta de la Policía Cibernética, por eso estamos buscando la manera de crear un mecanismo para que la policía cibernética sea la primera respondiente”, agregó.

No obstante, aunque son remitidas al bufete jurídico de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la secretaría de gobierno, a los institutos municipales o estatal de las Mujeres, continúan buscando el apoyo de la asociación, ya que no se cuenta con la representación jurídica y en el 98% de los casos, las mujeres no cuentan con el recurso para ello.

“Seamos realistas llevar carpetas de investigación implica tiempo y recurso, que en muchas ocasiones, casi en el 98% no tienen recursos para hacerle frente a las carpetas, por eso se desisten, abandonan los casos, o acepta el ejercicio de la no acción penal, o que se vayan al archivo”.

Compartió que se tienen casos en los que hay difusión de imágenes y vídeos en los que esta corporación no puede dar de baja el material de la red, por lo que consideró que es urgente realizar los ajustes para que se pueda actuar de inmediato sin que esto interfiera en la investigación de la Fiscalía.

Recordó que hay una situación de una menor de edad del municipio de El Marqués que fue víctima de este delito, sin embargo, no se dio tratamiento al caso como pornografía infantil, y como consecuencia la víctima atentó contra su vida, mientras que la autoridad se rehusaba a ejercer acción penal.

Añadió que, al ser una asociación de reciente creación, aún no son donatarias autorizadas, por lo que dijo, estos casos son solo una muestra de lo que está sucediendo en el estado y los municipios, y que no en todos se han abierto carpetas de investigación.