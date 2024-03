Paloma Arce conmina a no permitir que “oportunistas” se apoderen de Morena

Paloma Arce Islas, aspirante a la candidatura de Morena en la capital, conminó a no permitir que personas “oportunistas” se apoderen del partido, al referir la inconformidad y dudas que tiene respecto al proceso interno.

“No podemos permitir que gente oportunista llegue a las filas de Morena y se apodere del partido (...) aquí hay varios temas y no son de egos, pero cuando las cosas y las circunstancias no se dan de la mejor manera y transparente, uno tiene que reaccionar y por dignidad decir lo que no nos gusta”, externó.

Ello luego de que se especuló sobre su permanencia en el partido, la cual reconoció dependerá de los resultados del proceso, ya que, en los últimos días, se ha visto una “cargada” a favor de Arturo Maximiliano, y la falta de cumplimiento al artículo sexto BIS de los estatutos, que refiere a dar prioridad a los militantes y el trabajo a favor de la Cuarta Transformación, así como límites a gastos excesivos.

“He visto una cargada hacia un aspirante al interior de Morena, ha habido cargada para señalar que es el candidato y que no puede ser mujer. He platicado con compañeras y compañeros militantes que me han dicho ‘oye, están pidiendo cambios de género en otros municipios para que en Querétaro municipio no sea mujer’. Yo no puedo aceptar ese tipo de situaciones en donde yo siempre he sido transparente, siempre he trabajado y creo que lo menos que pueden hacer es acercarse a mí y decir ‘está pasando esto y las condiciones en el municipio de Querétaro son estas”.

Confirmó haber recibido propuestas de otros partidos políticos, en particular de Querétaro Seguro, no obstante, aclaró que se mantiene en Morena y en caso de buscar otro proyecto deberá ser donde acepten que es una mujer de izquierda y el apoyo que brindará a Claudia Sheinbaum, a la fórmula al senado y diputaciones federales.

Advirtió que en este tipo de decisiones se debe tomar en cuenta a la militancia y tener un diálogo abierto, ya que de lo contrario existen diversos riesgos, desde gente lastimada, el no tener unidad, hasta no ser competitivos y perder.

“Yo esperaré a que sea real que después de la visita de la doctora se den las definiciones y que nos digan porqué se tomaron esas decisiones y los argumentos para designar esas personas como candidatos, eso para mí es lo más importante”.

Lamentó que, ante el silencio y falta de información, la dirigente estatal no haya asumido el liderazgo del partido para organizar a la militancia y evitar estas dudas.