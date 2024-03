Entrevista Ana Isabel Barba

¿Cómo comienza en el comedor Ayudando?

Uno de mis hijos pasó una situación difícil material y emocional y me llamó para para invitarme a comer y me dijo: mamá después de lo que h vivido, creo que necesitamos encontrar algo para que la gente tenga más tiempo de ser feliz y he pensado en comedores comunitarios.

Y me pareció genial y ahí empezó el peregrinar es la idea de ayudando, es desde su óptica y la entiendo perfecto y la comparto, es llenar corazones a través de un plato de comida. Que la gente se sepa vista y valorada es importante, entonces por eso no les cobramos un solo centavo; son invitados. No lavan sus platos, llegan se sientan y se les atiende y regresan su plato en la entrada.

Es un espacio muy chiquito en una casa de una fundación, que nos hacen favor de prestarnos.

Tenemos una cocina grande y ahí se prepara todo lo que repartimos, ya regresamos, después de la pandemia al nuevo Hospital General, ya nos dieron un espacio, ahí llevamos 100 platos de comida. En general, tenemos un promedio de 200 platos por día.

¿Cómo se hacen de recursos?

Hay gente que nos apoya a cambio de un deducible, hay gente que no necesita el deducible y nos ayudan en lana, en especie y en tiempo. A lo mejor te puedo decir que somos unos tres cuatro y de fijo fijo, mi cocinera y yo.

¿Quienes llegan a comer?

Todo el que tiene hambre, llegan migrantes, gente con necesidad, muchos que no tienen trabajo. La idea original era para apoyar a las Marías con sus hijos, cerrábamos el miércoles porque ese día se van, por lo general no están aquí, las originales. Hoy hay una cantidad impresionante de chicas que se visten y venden cosas chinas.

Además de compartir un plato de comida, comparten historias ¿Hay alguna en especial?

Fíjate que el primer día que abrimos llegaron dos viejecitas, Lupita y carmelita y se sentaron, Lupita quería lavar su plato y le dije que no, eres mi invitada. Y Lupita dijo, nunca alguien había atendido porque sí, y se lo dije, eso vale todos los platos que lave de aquí en adelante, con que a ti te haya hecho sentir importante

¿Considera que la labor que hace puede inspirar a más mujeres, jefas de familia a desarrollarse?

Yo creo que que si hay un una injerencia importante en la gente, es como una cadena de favores y cuando ven que alguien les tiende la mano, la mayor de las veces lo hacen también. Tenemos personas que desde que abrimos, siguen constantes porque la sensación de hambre es algo muy común en el ser humano y que alguien lo pueda solucionar como que da mucha fortaleza y la gente se interesa en sumarse a esto. Ha habido réplica de comedores en muchos lados, y qué padre, esa es la idea.

¿Qué trabas encontraron para hacer el comedor?

Pues hubo muchas trabas, mucho tiempo de vueltas y vueltas para los permisos que necesitamos del gobierno, este luego para la donataria, bueno, les digo que hagan de cuenta. Yo creo que es más fácil abrir un tubo que un lugar de ayuda, porque a lo mejor el tubo, pues hay la posibilidad de una mordida o no sé a lo mejor necesitaba que les dijera no. Vamos, se atoraba, se adoraba por la razón que quieras, pero se atoraba.

¿Qué opina de las marchas por el Día Internacional de la Mujer?

Te voy a decir lo que opino, me parecen momentos llenos de violencia totalmente innecesaria, según ellas están defendiendo a mujeres que han sido agredidas y borradas y resulta que lo piden a base de maltrato, de romper y pintarrajear los espacios públicos que no son de ellas, son de toda la ciudadanía, de agredir a la gente que estamos parados enfrente, protegiendo.

A los chavos les pintan la cara, es una cantidad de violencia. Definitivamente sé que son movimientos pagados. Hay movimientos a nivel mundial, entre ellos el nuevo orden mundial y la gente que tienen los dineros, Soros. Y todo este movimiento es en función de que somos muchos.

Son chicas empeñadas en defender el aborto, así como defender a los animalejos. Al mismo son defienden el aborto, están matando a un ser indefenso.

¿Qué le pediría a las candidatas presidenciales?

Ya pude hablar, con Xóchitl, le pediría que no se le olvide defender la vida. Yo sé que debe gobernar para todos, para buenos malos y regulares.

Creo que sería el que se ponga más atención, todo parte de la educación, y no estoy refiriéndome a grandes escuelas, me estoy refiriendo a esa educación de valores, de la vida, del respeto al otro, de entender que tu libertad termina donde comienza la del otro.