Entrevista Andrea Banda

¿Cómo iniciaste en este en este mundo, cómo fue el primer acercamiento?

Yo ingreso para una convocatoria especializada para lo que es la Policía Cibernética entonces me llama la atención lo que es esta parte, de conjugar, porque ya cuando es una convocatoria especializada te solicitan cierto perfil. A nosotros nos solicitaban licenciaturas en derecho, psicología, tecnologías de la información para conformar este grupo multidisciplinario. Yo estudié Licenciatura en Derecho en la UAQ y me llamaba la atención el conjugar mi licenciatura en Derecho lo que son las leyes con todo esto de la tecnología, que es innovador, entonces era eso y también el que yo me había desempeñado en un ámbito de atención a la ciudadanía. Digo, aún así me dijeron, pues aunque tengan la licenciatura y todo esto, tienen que estar conscientes de que hay que llevar una formación policial porque al fin y al cabo se van a ser policías.

¿Cuál es tu principal o de las principales motivaciones que tienes para continuar adelante dentro de la corporación?

Bueno, pues yo creo que son dos, tanto en lo profesional como en lo personal. Lo profesional es un ámbito de veras que yo nunca me hubiera imaginado la policía creo que aún las personas tienen esa idea de que pues el policía a lo mejor no hace nada de que a lo mejor nada más te pones el uniforme y ya puedes salir a la calle, no. Cuando realmente no ven que el policía tiene que llevar una formación, es mucha disciplina es este el hecho de estarte profesionallizando día a día, entonces es un ámbito en el que puedes crecer, puedes crecer mucho y pues ahorita yo lo estoy viendo yo este ingresé ahorita la Corporación estoy estudiando ya una maestría también.

Y en el ámbito personal, pues mis hijos creo que son el mayor impulso, tengo dos pequeños y pues ellos siempre cuando regreso a casa es “mamá, mamá. Eres policía y dime qué hiciste hoy” y es como, o sea, yo los veo y son lo que me impulsan más.

¿Consideras que tu labor cómo influye, pues para sobre todo para las nuevas generaciones?.

Pues sí, creo que ellos van viendo esta figura y precisamente es cambiar las perspectivas que se tienen, el hecho de eso de que ya la otra vez, mi hija me decía “mamá, es que a mí la maestra me dijo que los policías no estudian”, le digo: lo que pasa es que tu maestra no tiene conocimiento, yo tuve que entrar y tuve que estudiar y tenías que sacar buenas calificaciones para poder ser policía. Entonces desde ahí vas cambiando ya como que esa perspectiva de la ciudadanía también el hecho de que sean como más empáticos con el policía, porque a veces piensan que este si te ven que te paraste ya en la tiendita, a lo mejor tus compañeros que andan en calle que se pararon a comer una torta y a veces dicen el policía no hace nada o está este este ya está ahí comiendo, ¿no? Entonces el hecho de que empiecen a ver a tener esa perspectiva de que también nosotros somos personas y que así como ellos, pues a veces nos cansamos a veces tenemos que comer, tenemos que pararnos al baño este todo ese cambiar como que todas esas este malas ideas que se tienen acerca de nosotros.

¿Cómo inspiras a otras mujeres desde tu profesión?

Desde mi casa con mi mamá, mis hermanas, ahorita que estuve estudiando, pues con mis compañeras de maestría, te puedo decir con la ciudadanía también me ha tocado digo y me dicen que es un orgullo, me dicen qué orgullo verte así, desde verte uniformada, que me platiques qué es lo que haces,

¿Cómo percibes el panorama en cuanto a la recepción de una policía mujer?

A veces existe esa todavía renuencia de la ciudadanía de decir es que el policía a lo mejor nada más quiere fregarme, ¿no? O es que el policía no hace nada o este tipo de comentarios, si se ven. De hecho nosotros que estamos en redes sociales, nos hemos percatado de estos comentarios en las publicaciones, pero también hay ciertas personas en las que ves el apoyo, o sea, como siempre hay como que los dos polos.

Pero, en la Corporación vemos que pues ya los lugares están siendo ocupados por mujeres, ya no nada más este a nivel policial, sino a nivel de mandos ya hay mujeres en en estos niveles.

¿Participas en la marcha por el Día Internacional de la Mujer?

Yo creo que se han necesitado este tipo de movimientos para que precisamente sea visible y que se pueda dar esta igualdad. Entonces es algo que se ha se ha trabajado históricamente que se ha dado y que creo que sí son necesarios estos movimientos, pero creo que actualmente se respeta, pero a veces sí es como un poco difícil, porque tú tienes que tener esa dualidad, o sea, tú estás también para cuidar este dentro de esas movimientos. Tú tienes que cuidar que se dé la paz y que se dé este el respeto entre los mismos participantes para que ellos estén a salvo.

¿Lo harías si tuvieras la oportunidad?

Yo creo que sí

¿Cuál es la sensación que que te deja el ver que alguna de tus compañeras pueda ser agredida cuando está haciendo su trabajo o cuando quizás luchan por lo mismo desde diferentes trincheras?

Obviamente este ya el ver a una compañera agredida, pues sí te te pega, no, o sea, porque quizá este esa persona que la está agrediendo, no ve el trabajo que ella está realizando, o sea que realmente tú no estás ahí para agredirlas a ellas, simplemente es para ver que todo se lleve en paz, que todo se lleve en orden y que ellas mismas no salgan lastimadas.

Es muy probable que una mujer va a ocupar la masilla presidencial en México por primera vez en mi historia ¿Qué le pedirías?

Pues así en forma general, yo creo que igual que se vieran el tipo de políticas de apoyo para impulsar que la misma mujer pueda irse superando, porque hay algunos sectores de la población que están olvidados, que son sectores todavía vulnerables entonces. Quizá mirar hacia esos sectores y ver de qué manera tú puedes brindarles educación, tú puedes brindarles herramientas para que ellas mismas se empoderen, puedan salir por ellas mismas de esa cuestión en la que a veces hay hasta violencia.