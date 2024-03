Entrevista Carolina Salcedo

¿Cómo llegaste a trabajar en el tema de la comunicación?

Estudié comunicación, desde que estaba en la universidad me invitaron a participar en un programa de lo que era TVQ, ahí tenía un programa de música y fue como el inicio de todo, ahí estuvimos bastantes añitos, luego me invitaron cuando fue la transición de Galavisión, también a Televisa, igualmente en noticieros.

Para cuestiones de medios impresos, empecé con una revista que se llama Mujer Querétaro, me invitaron a hacer la corrección de estilo, más enfocado a la parte editorial y y al poco tiempo me invitaron a la Dirección General de la revista y la directora, en ese momento tenía que hacer una pausa y me invitaron a la Dirección Comercial y bueno, después vinieron mis proyectos propios también de la revista y pues ahorita en Publimetro.

¿Es complicado para las mujeres dedicarse a los medios de comunicación?

depende un poco hacia dónde te enfoques, sí es un poco complicado, porque sobre todo la parte un poco más editorial o periodística, la verdad es de que está más, cómo decirlo, o sea, sí son más los hombres los que los que cubren varios de los puestos, pero pues igual también depende de muchísimo dueto, por dónde te vayas abriendo tu camino y hacia dónde te quieras enfocar la verdad es de que sí siento que que todavía hay camino por recorrer, hay algunas empresas en las que todavía sí se ve esta este asunto de no ser equitativos, por ejemplo, en cuanto al pago, me ha tocado ver en algunas empresas en las que he estado de que por un mismo puesto a la mujer le pagan muchísimo menos que al hombre.

¿Qué crees que falte para acabar con esta desigualdad?

Yo creo que además de de de la lucha que están haciendo las mujeres, que es de reconocerse, es un asunto de reconocimiento por parte de los hombres muchas veces justamente por lo mismo de que los hombres ocupan muchos más de estos espacios, casi siempre toman las decisiones, no, en cuanto a quién va a ocupar algún puesto o cuánto se va a pagar ¿no? Entonces yo creo que ahí sí también es es un poquito por parte de ellos, ¿no? O sea, de tener esta conciencia de pues si tiene las mismas habilidades y tiene las mismas capacidades, si se le va a otorgar el puesto, no tendría por ejemplo en este caso porque ganar menos.

¿Le platicas a tu hija del 8 de marzo, de qué significa?

Sí, muchísimo, algo que me da muchísima curiosidad también es de que veo por ejemplo, en ella, siendo muy chiquita, tiene 6 años como como este interés, y ella se da cuenta. Justamente hace unos días me pregunto: mamá, ¿por qué las mujeres hacemos muchas cosas siempre entonces? una niña de seis años lo nota, no debería notarlo porque no debería pasar. Sin embargo, pues sí, o sea lo nota. Entonces, pues sí, platicamos mucho de que de que pues tristemente todavía en el mundo hay hay mucha inequidad, que hay muchas cosas que pues favorecen en mayor forma los hombres, que a veces nos toca a nosotros hacer más cosas, no o que a veces no se reconocen las cosas que hacemos.

¿Vas a marchar o cómo lo vas a conmemorar?

Te soy sincera, normalmente en un macho, aunque siempre he tenido la inquietud de hacerlo normalmente, no lo hago realmente siempre me agarra en en cuestiones, justamente de trabajo, en cuestiones de mamá y entonces normalmente lo no lo he hecho. Ojalá en algún momento pueda tener la la oportunidad de hacerlo porque sí, sí lo haría.

También hay algunas cuestiones con algunas mujeres que desde mi punto de vista muy particular a veces ya llegan a un extremo que muchas veces como que caen en lo que están pidiendo que que no caigan los demás, ¿no?, por ejemplo en cuestiones de violencia, no para mí, pues no puedes exigir el que no te violenten, si tú estás violentando. Pero sé perfectamente que solamente es un un grupo.

¿Si pudieras platicar con alguna de las dos candidatas qué le pedirías para reducir la brecha de desigualdad?

Creo que los programas sociales que se manejan están bien encaminados, pero les pediría con campañas más específicas en el hogar que es donde se formas los niños que van a abogar o van a seguir violentando, irnos más a la raíz del asunto, lleva mucho más tiempo para generar el cambio, pero creo que si no va de raíz, difícilmente se va a poderlo lograr.