Entrevista Lennys Meléndez

¿Cómo iniciaste con esta labor?

Yo siempre fui rescatistas desde que era chiquita, sufría mucho cuando veía animalejos sufriendo y de adolescente sacaba animalejos de la calle y mi papá me dijo, pues no es refugio, entonces me casé y en mi casa tengo 20 perros.

yo me dedicaba al sector privado y me casé con con una persona que se dedicaba al sector público, ya no, pero se dedicaba eso y un día, pues por temas de género y demás me puso en una fórmula de regidora plurinominal y quedé.

En ese momento me cambió el chip y pues me metí de lleno, conocí asociaciones, creé un Fondo de Protección Animal de ahí cree en mi asociación y la verdad es que pues ha sido un aprendizaje continuo, ya llevo cinco años en esto y pues les digo todos los días aprendo algo y creo que lo más enriquecedor ha sido que darme cuenta que somos parte de un sistema y que no podemos nadie solos, en cualquier labor o situación que estemos necesitamos de todos.

¿Cuáles son las experiencias más relevantes que has tenido?

La verdad no todas son bonitas, pero nos enfocamos en en las historias donde sí tienen un final bonito, donde tenemos, por ejemplo, pues algunas figuras públicas que nos ayudan que se acercan, que se interesan y al final lo que yo digo siempre, es que no es simplemente como ayudar animalitos al final como les dije todos somos un sistema todo está conectado y está comprobado que la violencia social empieza con el maltrato animal, entonces desde ahí ya tenemos algo muy fuerte porque preocuparnos cuando una persona maltrata un animal porque después no se va a quedar ahí, después pasaron a tratar mujeres, pasan a tratar niños adultos mayores.

También hay muchas historias de rescate, de perros que ya tienen hogar, eh, todos los meses tenemos adopciones, rescates, obviamente digo también no todos llegan como a a poderse salvar, pero al final pues la idea es esa no sacarlos de la calle meter y sembrar la semillita en los niños en la en la educación en que los futuros el futuro de de México y del mundo.

¿Cómo se puede ayudar a erradicar el maltrato animal?

Si bien ya hay leyes, pues falta una Fiscalía Especializada falta que realmente se metan de de lleno al tema, porque por lo mismo, como tienen 17 mil casos antes de de violencia, las mujeres de violencia, niños de abuso sexual, pues los animales lo dejan para después o buscan darle carpetazo.

¿Cómo percibes el panorama respecto a esta problemática?

Se ha hecho más conciencia, ya podemos ver que en redes sociales que la indignación y la furia que causa pues algún animalito que esté sufriendo a causa de algún psicópata, pero sí falta eso, o sea, mucho mucha conciencia en lo que le afecta a las personas porque, o sea, ahorita vemos como a la persona que está a favor o en contra y aquí no es que estemos a favor, no encontrar, al final necesitamos que entiendan que la violencia a cualquier ser nos afecta a todos porque somos una sociedad, somos un sistema y no puedes vivir con un vecino violento y creer que no te va a pasar nada a ti algún día.

¿Cómo ayudarías a mujeres a inspirarse a realizar sus proyectos y dedicarse a lo que les gusta?

Aprovechar estos espacios y estas oportunidades que nos ha dado la lucha de las generaciones de mujeres atrás, o sea, el que hoy podamos expresarnos dentro y podamos hacer la diferencia y hacer un cambio, pues es una oportunidad enorme, entonces realmente como que tu voz no se escuche o no, no, no hacer que se escuche por algo que te mueve por algo que en lo que quieras involucrarte, pues creo que no tiene sentido entonces yo de verdad las invitaría a buscar algo que les que les mueva, involucrarse y de verdad hacer que su voz escuche.

¿Participarás en la marcha convocada por diversas colectivas?

Así es, en la marcha de las mujeres animalistas.

¿Consideras que las marchas han marcado alguna diferencia?

Sí, visibilizar y tal vez no nos toque a nosotras, pero ya dejamos las semillas sembradas para las siguientes generaciones.

¿Qué le dirías a las aspirantes presidenciales?

Que visibilizara la importancia que tiene la violencia contra los animales, no es solo matar a un ser vivo, sino lo que involucra a toda la sociedad y las Fiscalías especializadas para atacar de raíz los problemas tan fuertes que tiene el país.