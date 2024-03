Entrevista Maritere Fabela

¿Cómo se te dio dedicarte a esto?

Desde muy chiquita estoy interesada en los grupos sociales y empecé desde adolescente a trabajar en voluntariados, mi primer voluntariado fue en un Hospital en el del Niño y la Mujer de Querétaro y era todos los fines de semana.

A partir de ahí comencé a buscar que este componente siempre estuviera en mi vida, este componente altruista pero enfocado en la infancia estuve ahí hasta la prepa y antes de entrar a la universidad, decidí darme un año de servicio social dedicado a los niños y adolescentes y después estudié psicología, un poco para corroborar que ahí estaba lo que quería.

¿Cómo tratas este tema?

Es esta parte del proceso de pérdida y hay que normalizar que todos, todo el tiempo, perdemos algo hoy en día estamos perdiendo tiempo, perdemos salud con los años y en los niños es muy fácil hacerles ver que estas pérdidas son ciclos y son naturales como la vida misma y es vivir y hacerles ver y concientizar que es un proceso natural pero hay que validar las emociones que conlleva este proceso. No se trata de reprimirla no se trata de que estés bien lo antes posible no se trata de que no pase nada, sino al contrario hacerlo ver y normalizar toda la parte emocional que conlleva una pérdida.

¿Qué te motiva a estar ahí?

No lo sé, estaría padre, no respondiendo la parte ególatra, sino de empoderamiento femenino, es decir a pesar de que ya tengas una condición de vida siempre hay oportunidad de realizar tus sueños como mujer, a veces es más complicado cuando te casas o te embarazas, pero siempre hay oportunidad de luchar por lo que quieres. Me gustaría que si puedo inspirar a alguien, sea a través de empoderar.

¿Consideras que inspiras a otras mujeres con lo que haces?

Esta parte me llega mucho, porque los chiquitos justamente a veces tienen conductas rebeldes lo que hacen es demostrar que necesitan el afecto materno y no está porque tiene que salir a trabajar en caso de que haya dos cuidadores lo ideal es que haya un cambio de roles, pero a veces se necesita que los dos trabajen. Un niño necesita tener conexión emocional, a la hora que llegues, como llegues, debes ver la necesidad que tiene el chiquito y conectar 20 minutos con él, que siempre haya un responsable de su cuidado.

¿Qué opinas e la conmemoración del día de la mujer?

Opino que hemos avanzado muchísimo como sociedad. Agradezco a todas esas mujeres que estuvieron antes y que alzaron la voz y que hoy en día podemos tener muchos más derechos que antes, considero que todavía es un tema a trabajar, pero estamos en ello, no estamos esperando que alguien más lo haga. Hoy todos los días las mujeres suman a que estas leyes se promulguen a favor de la mujer, que haya más voz y voto y que nos veamos más que antes.