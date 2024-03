PAN impugnó candidatura de Santiago Nieto, el candidato califica como “absurdos” los argumentos

Senado. Buscan lograr el Plan C del presidente de la República | Cortesía

El Partido Acción Nacional impugnó la candidatura al Senado por Morena, de Santiago Nieto Castillo, quien calificó como “absurdos” los argumentos vertidos y ya se prepara la respuesta a este acto.

Dijo que este tipo de actos son una muestra de desesperación de los panistas, quienes están buscando por cualquier medio evitar que aparezca en la boleta electoral, esto ante el respaldo ciudadano que se ha constatado en los recorridos ciudadanos,

“Los panistas están apanicados, se mueren de terror (...) Están tan desesperados que me mandaron a Javier Lozano, Roberto Gil y a Germán Martínez, pero los tres conmigo no pueden, son la liga de la injusticia y me parece que es una vergüenza para los propios panistas”.

Puntualizó que, aunque no hubo notificación de este recurso, ya hubo un aviso de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que ya se trabaja en la respuesta en lo individual y desde el partido, ya que el plazo para hacerlo vence la tarde de este viernes.

“Estamos preparando el escrito de tercero interesado de manera conjunta, el partido Morena presentará el escrito de tercero como lo haremos nosotros en lo particular, en el cual estaremos desvirtuando sus argumentos”, explicó.

Detalló que uno de los motivos de impugnación fue el tema de la residencia, aunque el Tribunal electoral ha señalado que la residencia efectiva implica conocer la realidad del estado donde está presente, lo que sostuvo que se cumple.

“Fueron con algún vecino de mi calle, presentaron el testimonio, pero esta misma persona ya declaró que fue engañado como es el modus operandi de los panistas que a partir de mentiras y tergiversar las cosas hizo que declarara de una forma, pero ya se retractó”, añadió.

En tanto dijo también se han emprendido acciones contra Javier Lozano, contra quien se interpuso una denuncia por daño moral, contra Roberto Gil Zuarth por violación a la información de carácter confidencial, y se presentará una denuncia más por desvío de recursos y lavado de dinero en contra de Francisco Javier Cabeza de Vaca y estos mismos perfiles.