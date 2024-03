Están nerviosos: Santiago Nieto a panistas tras impugnación

Santiago Nieto, candidato de Morena en Querétaro al Senado de la República, rechazó las acusaciones promovidas por el PAN con respecto a su residencia en la entidad, mediante las cuales buscan que se le retire la candidatura.

Luego de que los candidatos panistas al Senado, Guadalupe Murguía y Agustín Dorantes iniciaran una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Nieto Castillo sostuvo que es falso que no cumpla con los requisitos de residencia en Querétaro.

Te recomendamos: PAN impugna candidatura de Santiago Nieto

Explicó que, si bien la ley de Hidalgo obliga a su procurador de justicia a residir en la entidad, él fungió como jefe de despacho de la Procuraduría General de Justicia, cargo para el cual no es obligatoria la residencia ni el haber nacido en Hidalgo.

El morenista defendió que mientras trabajó en Hidalgo, vivió en San Juan del Río. Además sobre el requisito de conocimiento del entorno para comprobar una residencia efectiva, enfatizó que vivió en Querétaro hasta su etapa como universitario, fungió como docente de la UAQ y que sus primeras dos hijas nacieron en el estado.

“Es un argumento jurídicamente erróneo, no tenía la obligación de recibir en Hidalgo como no residí. También debo decir que el Tribunal Electoral es claro en su interpretación judicial, ha señalado que la residencia efectiva tiene que ver con el conocimiento real del entorno y a mí nadie me puede decir que no conozco Querétaro”, expuso.

A decir de Santiago Nieto, la impugnación es una muestra del temor y nerviosismo de los panistas hacia su candidatura. En ese sentido, se dijo confiado de que la fórmula que integra junto con Beatriz Robles resultará la ganadora el próximo 2 de junio.

“Les voy a ganar, esto lo único que refleja es que hay un temor con respecto a mi candidatura y que los panistas están demasiado nerviosos”, concluyó.