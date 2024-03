Busca Karla Jacinto que mujeres no sean víctimas de trata

Karla Jacinto, joven mexicana activista, quien busca concientizar a las mujeres sobre el tráfico de personas, habló en exclusiva con Publimetro Querétaro, para compartir su historia y evitar que más jóvenes sean víctimas de la trata.

Fue víctima de trata a los 12 años, cuando una persona mayor que ella me ofreció una vida mejor, con mayores comodidades, a lo cual accedió sin saber que sería la víctima de una red que explotó.

“Mi vulnerabilidad era mi familia, yo siempre quise tener una familia diferente, por todo el abuso que venía arrastrando desde muy pequeña, incluso por el tema de los golpes. Conforme fui creciendo, el abuso fue creciendo, y encuentro a este tipo que me ofrece todo, carros, dinero, casas, una familia más estable y así es que me convence a una semana de conocerlo para que me salga de mi entorno familiar, viví tres semanas bien. Después él decide prostituirme cuatro años, donde sufrí todo tipo de abusos, desde golpes, emocionales y psicológicos, y estoy aquí porque un cliente, más que un cliente, fue un amigo y me rescató”, mencionó Karla.

A los 15 años quedó embarazada, y luego de ser rescatada, llegó a un refugio en el que ayudaban a niñas que fueron víctimas de ese delito. Sin embargo, el entendimiento del problema por parte de los psicólogos no fue suficiente. “Decidí hacer mi propia terapia, que fue cortar todos los arbustos del refugio, escuchar música instrumental y ver a mi hija crecer y que ella iba a ser mi reflejo de cómo salir adelante”, platicó.

“Desde hace apenas unos meses estoy tomando terapia, jamás había tomado terapia, precisamente porque los primeros psicólogos me decían que me entendían, que me comprendían, pero eso a mí me dolía demasiado porque nadie puede entender lo que yo pasé si no lo pasas”.

El día de hoy, como activista, dio un consejo a las adolescentes y a los padres de familia. Pidió pasar tiempo de calidad con los jóvenes, ya que existe un mundo invadido por las redes sociales, en las que pueden conocer a miles de personas. También recomienda evitar las series que hacen apología a los delincuentes, porque muestran una vida que no suma.

“Eduquemos mejor a nuestros hijos, dejemos de pensar que darles educación, es darles el celular y ver las telenovelas y las series de narcos, ese tipo de cosas no nos sirven, ven dólares, ven dinero, ven cómo matan y miles de niños hoy ya son guerrilleros o sicarios y secuestradores”.

No olvida que no hay trata sin tratante y no habría trata sin mercado, por lo que recordó que no se deben fomentar actividades en las que se vulnera a las mujeres. “Sabes cuántas personas abusaron de mí y tenían familia, después de abusarme, iban con su familia, con sus hijas, con su esposa, a darles un abrazo y un beso. ¿Cómo lo vamos a hacer?, reeducando”.