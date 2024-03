Suman 462 personas desaparecidas en Querétaro; ocupa el lugar 27 a nivel nacional: Segob

El estado de Querétaro registra un total de 462 personas desaparecidas o no localizadas, según el último reporte de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, la organización “Desaparecidos Querétaro” advirtió que la cifra real podría ser superior a las mil personas desaparecidas.

Fue durante la mañana de este lunes cuando la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, reveló que en México hay 99 mil 729 personas desaparecidas. De estas, el 0.4% fueron reportadas en Querétaro, el cual ocupa el lugar 27 a nivel nacional en desapariciones.

Yadira González Hernández criticó que en Querétaro, la Fiscalía General no tiene los mismos datos que la Comisión Local de Búsqueda. Esto, debido a que el órgano judicial mantiene la figura de “persona no localizada”, lo que produce que las cifras entre ambas instancias sean diferentes.

Además, reprochó que las autoridades en Querétaro manejan en su protocolo de búsqueda la prealerta, una figura que, a decir de la activista, vulnera los derechos de las personas desaparecidas, pues genera que no se les busque con la misma importancia.

“El que no haya una alerta por supuesto (que perjudica), porque entonces, ¿cómo la estás buscando? No estás pre desaparecida o pre no localizada. Esto genera que haya movimientos en las cifras”, dijo.

Asimismo, detalló que desde octubre, están en “pausa” los trabajos para realizar un paquete de reformas sobre personas desaparecidas, por lo que se está insistiendo en una respuesta del legislador Guillermo Vega, presidente de la comisión de Administración y Procuración de Justicia, para poder reactivar estos trabajos, ya que hasta el momento no ha habido alguna.

Este paquete pretende homologar la Ley de Desaparición Forzada y entre particulares, la Ley de Protección a víctimas, ya que actualmente no reconoce a las víctimas de desaparición, además de la Ley de Declaración de Ausencia, en la que se establecen los derechos de las víctimas y los mecanismos para acceder a ellos.