Avanza instalación de albergue del IMSS en antiguo hospital

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comenzó con las adecuaciones de su nuevo albergue para familiares de pacientes, que será instalado frente a su Hospital General Número 1, en uno de los edificios del antiguo Hospital General de Querétaro.

El inmueble, ubicado a un costado del Centro Estatal de Salud Mental, ya cuenta con trabajos de mantenimiento en fachada y entrada, así como de pintura con los característicos colores crema y verde del organismo. Además, se observan labores de remodelación al interior y en la explanada.

Fue a finales de febrero pasado cuando la secretaria de Salud de la entidad, Martina Pérez Rendón, confirmó que el IMSS recibió en comodato del recinto, antes albergue Ramón Rodríguez Familiar del DIF Estatal. El convenio para que el instituto utilice el albergue tendrá una vigencia de tres años, es decir, hasta el término de la actual administración.

Cabe señalar que inicialmente, el antiguo Hospital General, ubicado sobre 5 de Febrero, había sido donado al IMSS para la construcción de una nueva clínica. No obstante, tras realizar diversos análisis estructurales, el organismo determinó que el edificio ya no estaba en condiciones óptimas y debía ser demolido, por lo cual no hizo válida la recepción.

En septiembre pasado, el gobernador Mauricio Kuri anunció que el hospital ya no sería donado al IMSS y que el estado llevaría a cabos sus propios análisis para corroborar los resultados del instituto; meses más tarde, en febrero del presente año, la Secretaría de Salud confirmó que el inmueble efectivamente requería ser derrumbado.

Aunque todavía no hay fecha para que el hospital sea demolido, el gobernador ha explicado que el terreno debe ser utilizado exclusivamente para un proyecto relacionado con salud, pues así está especificado en su uso de suelo.

El antiguo hospital, de 60 años de antigüedad, se encuentra abandonado desde hace casi dos años. Luego de que en marzo de 2021 fuera abierto el nuevo Hospital General, ubicado en la colonia Ex Hacienda La Capilla, el antiguo fue utilizado exclusivamente para atender a pacientes con Covid-19, pero desde junio de 2022 quedó en desuso.