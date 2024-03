Deforestación ilegal en Querétaro es tres veces mayor que la legal

En Querétaro, la tasa de deforestación ilegal por año sería hasta tres veces más grande que la regulada. Así lo refirió el ambientalista y presidente de la organización Somos Vida Querétaro, César Chávez, quien llamó a los candidatos al Congreso de la Unión a abordar los problemas del crecimiento urbano en la entidad.

Durante la firma de la Agenda Ciudadana Incluyente por parte de candidatos del Partido Verde, el activista señaló que cada año se eliminan entre 450 y 500 hectáreas de vegetación en el estado por los cambios de uso de suelo legales, ya sea para actividades de construcción o agrícolas. Sin embargo, dijo, algunos expertos calculan que la deforestación irregular está entre 800 y mil 500 hectáreas.

Ante dicha situación, apuntó que la agenda plantea reformas a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para que las reforestaciones que ya pide la ley por cada cambio de uso de suelo se hagan en el mismo municipio donde se autoriza la deforestación.

“Está bien que se autorice, para que haya un crecimiento. El problema que estamos viendo, y que detectamos, es que se autoriza pero no se compensa, se autoriza en Corregidora pero se deforesta en Peñamiller si bien va, si no es que en otros estados. Esa esa una propuesta que consideramos muy importante”, dijo.

El ambientalista aseveró que la agenda no está en contra del desarrollo urbano; no obstante, consideró necesario robustecer las leyes para ordenar el crecimiento de la ciudades y que este no se haga a costa de los recursos forestales.

“Creo que el país, y no solamente el estado de Querétaro ya necesita que se promueva ese ordenamiento, ese crecimiento ordenado”, sostuvo.

Chávez Nava indicó que la agenda contempla también el eje del abasto del agua, el cual, aseveró, debe abordarse de manera integral, incluyendo todo el ciclo del vital recurso y no solamente limitarse a su tratamiento.

Cabe mencionar que la Agenda Ciudadana Incluyente, integrada por organizaciones de la sociedad civil, contempla propuestas en materia de derecho a la ciudadanía; medio ambiente saludable; seguridad, justicia y paz; y participación ciudadana para los candidatos a puestos locales y federales en Querétaro. Hasta ahora, Morena, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde han suscrito el documento.