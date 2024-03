Saneamiento del Río Querétaro muestra primeros avances

A cuatro meses de haber arrancado el proyecto alternativo para el saneamiento del Río Querétaro, ya se observan los primeros resultados en el mejoramiento de la calidad del agua, incluso antes de lo previsto. Así lo aseveró la presidenta del Consejo Consultivo del Agua, Katia Reséndiz.

Explicó que durante la primera etapa, la cual inició el pasado noviembre, se instalaron puntos de retención del caudal y se implementó biotecnología con enzimas para la restauración de las unidades micromorfológicas en el primer tramo del río, que comprende desde la Presa del Diablo, en El Marqués, hasta la colonia Calesa en la capital.

En ese sentido, precisó que el proyecto lleva un avance cercano al 5%, y apuntó que en breve se dará a conocer el dictamen de la primera etapa para proceder con la segunda, la cual consistirá en la intervención del tramo entre la Presa del Diablo y La Cañada.

“La verdad es que vamos muy avanzados, ya se inició con el primer tramo río, ya se están teniendo resultados incluso antes de lo que esperábamos en cuanto a la calidad de agua. Se pretende hacer ahorita una segunda inversión aguas arriba, que va de la Presa del Diablo a La Cañada. Entonces, ahí vamos muy avanzados”, dijo.

Reséndiz Jaime detalló que el proyecto consta de 18 tramos, cuya intervención total requerirá de al menos dos años; eso, aclaró, en caso de que se cuente con los recursos necesarios y que la ciudadanía ponga de su parte para reducir la basura y los contaminantes vertidos al río.

“Tiene que ser un esfuerzo integral, definitivamente no puede ser un esfuerzo aislado en que solamente la calidad del agua, sino que haya una conciencia ciudadana de no tirar basura, es de verdad lamentable que no haya una conciencia de la ciudadanía para evitar que esto pase”, sostuvo.

Recordó que el objetivo principal del saneamiento del río es que sus contaminantes dejen de representar un riesgo para la población, mientras que su objetivo secundario es conseguir que el agua cumpla con las normativas necesarias para ser reutilizada y que posiblemente en un futuro vuelva a albergar flora y fauna.

El proyecto de saneamiento requerirá 5.1 millones de pesos; se espera que dicha estrategia beneficie a de manera directa a más de 8 mil 700 personas de la región Hércules y Calesa, así como de forma indirecta a más de 796 mil personas, que representan alrededor del 50% de la población de la Zona Metropolitana.