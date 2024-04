Querétaro Seguro integra a sus filas a Paloma Arce y Hugo Cabrera

El partido Querétaro Seguro integró a sus filas a la ex morenista Paloma Arce Islas y es la candidata a la presidencia municipal de Querétaro, así como al ex priista Hugo Cabrera Ruíz, quien es el candidato a la presidencia municipal de Colón.

Arce Islas, refirió que, aunque habría recibido propuestas de diferentes partidos políticos, se mantuvo a la espera del proceso interno de Morena, pero al no haber visto posibilidad, optó por un proyecto en donde se le permita actuar con libertad.

“Pero en Querétaro Seguro vi la certeza de que podría actuar con libertad y desde esta nueva trinchera seguir apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la doctora Claudia Sheinbaum. Renuncié al partido, pero nunca al proyecto de nación, seguiré siendo una mujer de izquierda”, resaltó.

En esta nueva etapa, dijo que se demostrará que la transformación está en cada una de las personas y que alcanzarla no es exclusivo de alguien o un partido político, por lo que asumió el compromiso de trabajar por un Querétaro incluyente y sin desigualdades, así como lograr el mantener el registro del partido local y fortalecerlo.

En tanto, Cabrera Ruíz, reconoció que también participó en el proceso interno de Morena como perfil externo, sin embargo, al haber desorganización y “radicalismos” determinó no esperar escenarios desfavorables, sino alternativas para evitar que se le vuelva a fallar a Colón.

“En Colón se ha venido acuñando una tercera forma de elección, que no está establecida en la Constitución, la reelección por resignación (...) y hemos determinado no permitir que esto suceda”, sostuvo, al acusar que la administración actual ha sido fallida y errática que no ha cumplido más que 2 de 19 compromisos y el recurso público ejercido no se refleja ni en cantidad ni en calidad en obras y servicios públicos municipales.

Además de darles la bienvenida, en rueda de prensa, la presidenta del partido Connie Herrera Martínez, remarcó que los perfiles que representarán a Querétaro Seguro dan cuenta de competitividad, trayectoria política y compromiso con la sociedad.

En esta mismo marco se detalló el listado de candidaturas a las presidencias municipales, y en Amealco se registra a Herminia Bermúdez Flores; en Cadereyta a José Manuel Ruiz Maqueda; en el municipio de Huimilpan, Edder Iván Jiménez Carbajal; para Landa de Matamoros, Margarito González; en Pedro Escobedo se registra René Arcila Sixtos; para el municipio de San Joaquín, Daniela Isabel Zúñiga Martínez; en el municipio de Tequisquiapan, Juan Acisclo Ramos Carrillo; en Peñamiller, Leticia Alvarado Gudiño; en el Marqués Alejandra del Socorro Barrera Raigoza; en Corregidora Gabriela Moreno Mayorga; para Ezequiel Montes, Eva González; en Arroyo Seco, Isidra Ramos Botello; en Pinal de Amoles, Estela Rubio; para San Juan del Río, Antonio Juan Camacho Ramírez (Juan Rock); en Jalpan de Serra, Samuel Loo Castañeda; y en Tolimán, Saúl Feregrino Fernández de Jauregui.

Mientras que para los distritos locales, están registrados Iñaki Basauri Alvarado en el I distrito; David Torres Kelly en el II distrito; Gustavo Adolfo Batalla Avalos en el III distrito; IV distrito Karina Mayorga; V distrito Alejandra Galván Rangel; VI distrito Sandra Serrato; VII distrito Juan Carlos Elizalde; VIII distrito Andrea Fernanda Aboytes Osornio; IX distrito Josefina Villa Castillo; Delfina González Roque en el X distrito; Daniela Carlos Paramo en el XI distrito; XII distrito Maritza Guadalupe López García; XIII distrito Salvador Gustavo Bortoni Chiput; para el XIV distrito Gustavo Martínez García; y en el XV distrito Maricarmen Pérez Vega.