Fiscalía de Delitos electorales suma 12 carpetas de investigación

Hasta el momento, la Fiscalía especializada en Delitos Electorales suma 12 carpetas de investigación, lo que refiere a un incremento del 20% respecto al acumulado al mes de marzo, puesto que se tenían 10 carpetas, principalmente por violencia política en razón de género.

María de los Ángeles Torres Delgado, titular de la unidad, puntualizó que estas carpetas son las registradas durante el período de agosto de 2023, fecha en la que comenzó a operar la unidad hasta el corte de este jueves.

“De agosto de 2023, que inició funciones la Unidad de Investigación de Delitos Electorales, a la fecha, se han generado 12 carpetas de investigación. “Una de ellas presencial y otras 11 por vistas de la autoridad electoral”.

Aunque no precisó si en alguno de los casos se acreditaron los delitos o si hubo sanciones, puntualizó que solo 3 de ellas se encuentran en trámite.

Recordó que en materia electoral hay diferentes autoridades involucradas para resolver alguna queja y que tienen la obligatoriedad de dar vista a la Fiscalía, por lo que en algunos casos algunas acciones no serán investigadas como delito electoral sino como infracciones a la ley.

“La ley General Electoral establece cuales son las conductas que pueden ser un delito, pero si dentro de la investigación no caben en esa conducta que menciona la ley, se resuelve que no hay delito, pero eso no significa que otras autoridades puedan considerar que sí hay una infracción.

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los meses del pasado proceso electoral se registraron 62 carpetas de investigación por delitos electorales, 2 de ellas en el cuarto trimestre de 2020 y 60 durante todo el año de 2021, siendo 57 en los meses de enero a julio, 2 del mes de agosto y 1 del mes de septiembre.

En el proceso electoral vigente que inició el pasado 20 de octubre hasta el cierre del mes de febrero no hay registro de carpetas por delitos electorales.