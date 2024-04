USEBEQ no retrasará regreso a clases por eclipse, pero emite recomendaciones para instituciones educativas

La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) no retrasará el regreso a clases por el eclipse, pero si no asisten por ello, no se considerará inasistencia.

No obstante, solicitó a los docentes de las diferentes instituciones educativas a mantenerse pendientes de las medidas recomendadas por la Secretaría de Salud para la observación segura de este fenómeno astronómico.

“La autoridad educativa pide tomar en cuenta las recomendaciones de los expertos para la observación del fenómeno natural, como son el no mirar directamente al sol, no usar filtros solares hechos en casa y no tomar fotografías”.

Serán 367 mil 213 alumnos de educación básica los que retornarán a las aulas este 8 abril, tras el período vacacional, de los cuales 56 mil 460 corresponden al nivel preescolar; 208 mil 238 de primaria y 100 mil 154 de secundaria, en sus tres modalidades: general, técnica y telesecundaria.

Asimismo, regresan 13 mil 836 maestros en las 2 mil 111 escuelas públicas, de los cuales 2 mil 142 de educación preescolar, 6 mil 801 de primaria y 4 mil 597 de secundaria.