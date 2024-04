Paulina Aguado y Paloma Arce oficializan registro como candidatas a la capital

Por segundo proceso electoral consecutivo, la capital de Querétaro contará con más de una candidata mujer a la presidencia municipal, luego de que Paulina Aguado y Paloma Arce oficializaran su registro por parte de Movimiento Ciudadano (MC) y Querétaro Seguro, respectivamente.

La primera de las dos en registrarte fue Paulina Aguado, quien desde las 10 de la mañana llegó con su equipo de trabajo y decenas de simpatizantes al Consejo Distrital 1 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Ahí, tras recibir su constancia como candidata, sostuvo que es un honor representar en la capital al partido naranja, el cual aseguró que se encuentra firme y sólido de cara a la contienda del 2 de junio.

Además, sin mencionarlo directamente, sugirió que el candidato del PAN y PRI, Felipe Fernando Macías realizó actos anticipados de campaña para obtener la candidatura que ella también persiguió antes de dejar las filas panistas para unirse a MC en enero pasado.

“Esto apenas comienza, hay quienes se han brincado los tiempos, hay quienes llevan haciendo campaña desde hace dos años, esa vieja política de usar los recursos públicos anticipadamente, disfrazados, maquillados, es justo lo que la ciudadanía no quiere. Esto es orgánico, esto es genuino, es real, no hay gente pagada, no hay gente que esté amenazada en sus trabajos para estar acompañándome”, dijo.

Por su parte, Arce Islas, quien también recientemente dejó su anterior partido (Morena) para integrarse a Querétaro Seguro, completó su registro como candidata a las 12 del día. Arropada por decenas de seguidores, la ex morenista señaló que la capital queretana está lista para tener por primera ocasión a una alcaldesa, y apuntó que las propuestas de su campaña irán encaminadas en el eje de seguridad, tanto en el aspecto de la integridad física y patrimonial como en el de servicios públicos.

Además, dijo que prevé una “guerra sucia” por parte de Morena en contra suya, por lo cual hizo un llamado a los demás contendientes a que prevalezcan el respeto, la dignidad y las propuestas en el proceso electoral.

“Evidentemente, hubo descontentos; sin embargo, nunca he creído en enemigos, somos adversarios en la política, tenemos que luchar por un proyecto, pero siempre pensando en la gente”, sostuvo.

Cabe señalar que ambas candidatas dejaron sus anteriores partidos acusándolos de falta de respaldo y preferencia hacia otros perfiles, que en el caso del PAN fue “Felifer” Macías, y en Morena José María “Chema” Tapia.