Congreso aprueba por mayoría reformas a la “ley de aguas”

Solo con el voto en contra de los 5 legisladores de Morena, el Congreso local aprobó nuevas reformas a la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, con la que se garantiza un mínimo de 50 litros de agua por persona en caso de escasez extrema o cuando se sea deudor por más de 2 meses y se aplique la limitación del servicio.

Sin embargo, durante la discusión, la diputada y coordinadora de la bancada de Morena, Andrea Tovar, expuso que las reformas carecen de sustento y estudios técnicos de la situación hídrica del estado, pero que la mayor gravedad es que no se haya consultado a expertos y ciudadanía.

Asimismo, advirtió que se aprobaron “parches”, y agregó que aunque se garantiza un mínimo del vital líquido, se debió revisar la capacidad de los organismos operadores para cumplir con esta medida.

“Me parece fundamental trabajar en un programa hídrico estatal con participación social, el cual debe realizarse a través de un parlamento abierto, no como la simulación que se vivió hace 2 años, por estos motivos no puedo acompañar un dictamen que en menos de una semana propone la solución a todos los problemas”, explicó.

En respuesta, el diputado Enrique Correa, acusó que ante la crisis de agua en el país, hay quienes quieren lucrar con ello para obtener el voto, no obstante remarcó que la las reformas buscan resolver en definitiva algunas de las áreas de oportunidad que quedan en el tintero en la emisión de la ley en 2022.

“Desde esta tribuna se les señala como buitres políticos que buscan sacar raja de este momento tan delicado para el estado, pero no nos vamos a detener en mirar a estas personas que buscan resolver en el presente y en el futuro el reto de la distribución con justicia al agua”, expresó.

La legislación señala que, cuando exista escasez extrema de agua o emergencia en el Estado, se adoptarán las medidas necesarias, de carácter transitorio, para la prestación de los servicios, pero de haber limitación “deberá garantizarse el suministro de agua potable para satisfacer las necesidades básicas del uso doméstico, considerando por lo menos 50 litros al día por persona”, la cual será proporcionada por porteo o mecanismos que considere.

Además, se faculta al prestador del servicio el poder suspenderlo en caso de que usuarios industriales y comerciales, omita realizar el pago de dos periodos o dos meses consecutivos, pero en el caso del uso doméstico, se deberá notificar la limitación del servicio y garantizar 50 litros diarios por persona.

Otro de los cambios, señala que, para prevenir un escenario de escasez de agua, “las personas preferentemente deberán utilizar agua tratada en: a) Servicios públicos: riego de áreas verdes, llenado de canales y de lagos recreativos; b) Abrevaderos y vida silvestre; c) Acuacultura; d) Giros mercantiles; e) Riego de terrenos de cultivo de forrajes y pastura; f) Riego de terrenos particulares; g) Industrial, con fines de equipamiento, enfriamiento de motores calderas, limpieza de áreas de servicio y empleo en manufactura; h) Limpieza en edificios y utilización en sanitarios; i) Lavado de vehículos automotores; j) En todos aquellos procesos y giros industriales y comerciales que no requieran el uso de agua potable; y k) En los demás casos en que el uso de agua potable no resulte necesario para la producción o mantenimiento de insumos, bienes o servicios”.