Suscriben partidos agenda ciudadana

Los representantes de cinco de los ocho partidos políticos en la entidad suscribieron la Agenda Ciudadana 2024-2027 del Observatorio Ciudadano de Querétaro (OCQ), con la cual se buscará evaluar las acciones de 11 municipios en materia de derechos humanos.

Al llamado, acudieron representantes del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Querétaro Seguro y PT, quienes se comprometieron a compartir información sobre las políticas públicas y programas que lleven a cabo sus candidatos, una vez que lleguen al poder.

Yamilé David Gallegos, presidenta del OCQ, destacó que en esta nueva edición de la agenda se medirán los resultados de las políticas enfocadas en derechos humanos, pues sostuvo que algunos gobiernos locales implementan acciones sobre las cuales al final ignoran sus efectos, debido a que no cuentan con una estrategia para medirlos.

“Faltan diagnósticos en los municipios y faltan justo, mediciones de impacto. Proponen programas, los ejecutan y ni siquiera ellos mismos saben si les funcionaron o no porque no los miden. Entonces, vamos a estar enfocados en el tema de política pública de derechos humanos”, dijo.

David Gallegos precisó que el Observatorio evaluará las políticas públicas de los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués, San Juan del Río, Pedro Escobedo, Huimilpan, Colón, Jalpan y Amealco, a los que se sumarán en la nueva agenda Landa de Matamoros y Jalpan de Serra.

Afirmó además que la agenda conjuga diversas demandas ciudadanas, las cuales se espera que los gobiernos locales entrantes incluyan en sus respectivos Planes Municipales de Desarrollo.

“La política no es individual, y si lo creemos así, no estamos comprendiendo la dimensión histórica de la política, su razón de ser, su impacto. Hoy, más que nunca, los ciudadanos debemos asumir la responsabilidad que nos toca de ser actores y no espectadores en un sistema democrático. Nuestro objetivo es incentivar la participación ciudadana y desde hace nueve años, a través de nuestra agenda, trabajamos directamente con los municipios”, expuso.

Cabe señalar que los representantes de Morena, el Partido Verde y el PRD no se hicieron presentes en la firma, pese a que, aseguró la presidenta, también se les extendió el llamado.