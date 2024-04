Candidata de Morena en Huimilpan buscará protección, acusa agresiones de brigadas del PVEM

Alejandra Pérez, candidata de Morena a la presidencia municipal de Huimilpan, acusó que tras haber sido víctima de presuntas agresiones por parte de brigadas del Partido Verde Ecologista de México solicitará protección ante la autoridad electoral, ya que dijo teme por su vida.

En rueda de prensa, se dijo preocupada, ya que desde el arranque de campaña se han presentado este tipo de casos, por lo que señaló que se busca generar una alerta para no permitir que estos hechos pudieran generar una situación de gravedad.

“Por mi parte quiero comentar que sí tengo un temor constante derivado de esta situación. Me siento preocupada por cualquier situación que tenga que ver con mi vida. Temo por mi vida. Sabemos que es un tema que debemos poner mucho énfasis, y no quiero que historias como la de Gisela en Celaya se repita en Huimilpan”, expresó.

César Gutiérrez, jefe de campaña de la candidata, precisó que este miércoles, mientras se realizaba un recorrido en la comunidad de los Cues se registraron actos intimidación y provocación, por lo que se decidió retirar del lugar a la candidata y trabajar en otra comunidad.

“Me comentan que todavía en algunas camionetas, coches, siguieron a la brigada de la candidata y evidentemente ella se puso muy nerviosa y está temerosa, y este tema hay que resaltarlo y no es un asunto de colores (...) Vamos a tomar medidas, independientemente de que ayer la sacamos de esta comunidad. Vamos a acogernos al programa nacional de protección a candidatos. Vamos a solicitar la protección de la Guardia Nacional, también hemos decidido poner seguridad alrededor de ella y de sus regidores”.

Recordó que el alcalde con licencia y en este momento candidatos del Partido Verde, Juan Guzmán, está inscrito en el padrón de violencia política en razón de género, y hay antecedentes con una expresidenta municipal, con una regidora e inclusive con una expareja, por lo que observó que es una conducta reiterada y que genera cuestionamientos hacia este perfil.

PVEM se defiende y asegura que no se incurrió en “intimidación” o agresión

En contraparte, el dirigente estatal del Partido Verde, Ricardo Astudillo, aseveró que los representantes de su partido han sido respetuosos con todas las personas candidatas, no solo en este municipio ni partido, sino en todos los casos.

Sin embargo, indicó que se tienen vídeos en donde se encontraron los equipos de brigadeo de ambos partidos, no obstante, remarcó no hubo algún tipo de agresión o situación que diera lugar a esta denuncia.

“Yo no veo ningún tipo de agresión, y Juan Guzmán va a presentar un oficio para deslindarse, no ha tenido contacto ni con la candidata ni su equipo, somos aliados y hemos apoyado en todo en donde vamos en conjunto y no tengo mucho que opinar al respecto”.

Se dijo respetuoso de este tipo de declaraciones, sin embargo, subrayó que se deberá llevar ante la autoridad correspondiente y comprobar estas acciones para que la autoridad resuelva.