Paulina Aguado busca un cambio en la capital de la mano de MC

Paulina Aguado busca llegar a la presidencia municipal de Querétaro de la mano de Movimiento Ciudadano. A pesar de saber que se enfrenta a dos coaliciones que cuentan con mayores recursos, dijo estar confiada en que los ciudadanos harán un balance de las propuestas y la trayectoria de cada uno de los candidatos y no se dejen influenciar por la mercadotecnia y los espectaculares de los candidatos que inundan la ciudad de Querétaro.

¿Qué encontraste en Movimiento Ciudadano que ya no tenía el PAN?

Bueno, primero encontré congruencia en Movimiento Ciudadano al momento de aliarse, el PRI con el PAN, pues se convierten en una mezcla de intereses de que de fondo afectan y dañan las causas, que es lo primero que debe de atender un partido político.

Y la verdad es que Movimiento Ciudadano es un partido fresco nuevo que le está dando oportunidad a las mujeres, no una simulación a las mujeres, no, que eso también me me conmovió y me me hizo pensar que realmente sí, necesitamos una tercera vía cuando.

¿Por qué buscar la candidatura de Querétaro y no otra posición?

Entiendo muy bien cómo funciona su estructura, entiendo por qué está rebasado ahorita, entiendo por qué los servicios están quedando cortos, entiendo por qué no se arreglan los baches, no se han arreglado las banquetas, porque recursos hay el municipio, tiene una suma muy importante de recursos que pagamos todos con nuestros impuestos y que llegan vía también la Federación.

Me tocó gestionar recursos para hacer el Museo de Arte Contemporáneo, me tocó gestionar recursos para hacer distintos espacios, rehabilitar casas de cultura y bibliotecas y conozco cómo se ejecuta y cómo se debe hacer.

Hoy veo un Querétaro que está completamente fuera de control. En donde nos paramos uno de los principales problemas que nos dice la ciudadanía es la seguridad, esa seguridad que antes teníamos de vivir en una ciudad tranquila, de vivir una ciudad en paz y hoy no la tenemos. por eso me me interesa estar en el municipio, porque yo sé que sí se puede resolver el problema.

¿Cuáles son los temas prioritarios que se deben atender?

El primero es seguridad, el segundo es la movilidad. Todo el mundo nos lo dice. Venimos del Tintero y una señora justo nos dijo: “los camiones bonitos, nada más pasan ahí, en las avenidas principales; acá usamos el camión viejito de toda la vida”. El tercero es el mantenimiento de la ciudad.

os parques, las jardineras de las banquetas, las banquetas, híjole, parece que vas a hacer cuatro por cuatro, es es terrible y si uno que tiene la manera de poder caminar sin una discapacidad y te enfrentas a a esas banquetas, imagínate a alguien que requiere silla de ruedas.

El centro histórico, lamentablemente este ha perdido muchísimo su limpieza, su paz, tenemos un número muy importante de personas viviendo en situación de calle y estas personas viviendo en situación de calle viven en una realidad que es muy adversa, estamos proponiendo justo cuatro albergues porque es un problema que va de la mano de la seguridad. Recién hubo un asesinato de una mujer por una persona en esta situación y urgen estos albergues porque lo que está pasando ahora es a partir de ese incidente nos comentan los líderes de la comunidad de Santa Rosa Jáuregui que ahora van y los dejan allá las autoridades. Imagínate eso, es muy delicado.

Se detuvo a miembros del crimen organizado en Querétaro, pero se dice que no operan en la ciudad. ¿Consideras que hay presencia de estos grupos en Querétaro?

Pues parece igual de preocupante, es lo mismo porque a final de cuentas son redes de delincuencia, el que vivan aquí no significa que no vayan a delinquir aquí en determinado momento o que sus equipos empiecen a realizar actos que perjudican la seguridad en el estado.

Sí hay, por supuesto, este es un problema ya de hace unos años, se escuchan muchas versiones en las propias colonias, te lo dicen desde las más populares hasta las de mayor poder adquisitivo.

Es un problema que se tiene que atacar 100% con inteligencia, con mucha inteligencia y sobre todo con mucho orden y coordinación con los tres ámbitos de gobierno.

El municipio tiene la responsabilidad de estar permanente contacto con la autoridad estatal, por eso es muy importante que haya una muy buena relación, pero al mismo tiempo que haya sobre todo esa responsabilidad de asumir lo que cada quien le toca, porque ha habido momentos en los que dicen, “esa no es mi área esa no es mi zona”, y con ese pretexto, pues se sigue con el problema.

La gente tiene que darse cuenta lo que existe, no podemos tapar el sol con un dedo si tú no en formas a la ciudadanía de los problemas reales que hay en Querétaro y de lo que está sucediendo, la ciudadanía no se va a cuidar y va a estar más vulnerable a este tipo de acontecimientos.