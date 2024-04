Inviable municipalizar agua: CEA

La idea de municipalizar el servicio de agua potable en el municipio de Querétaro es inviable económica y técnicamente, aseguró Luis Alberto Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), tras la propuesta del candidato de Morena, Partido Verde y PT a la alcaldía capitalina, José María Tapia, de crear una instancia local para administrar el vital recurso.

El funcionario estatal explicó que cerca de la mitad del agua que se consume en la capital proviene de otros municipios, por lo cual es imposible que el municipio de Querétaro administre un recurso que no produce. También, señaló que la infraestructura hídrica es propiedad exclusiva de la CEA, descartando que el gobierno local tenga decisión sobre ella, y sostuvo que crear una instancia municipal de agua requeriría miles de millones de pesos.

“No hay una viabilidad financiera y técnica por dos razones. La primera, porque la infraestructura es propiedad de la Comisión Estatal de Aguas, no del municipio; y la segunda, porque el 40 por ciento del agua que consume el municipio no es producida en el municipio, es producida en otros municipios. Entonces, en el momento en que se llegara a municipalizar, no habría agua suficiente”, dijo.

Vega Ricoy negó además las acusaciones de que la CEA cuenta con un excedente de millones de pesos sin utilizar, pues sostuvo que la dependencia utiliza responsablemente sus recursos. De igual forma, ante los señalamientos sobre privatización de agua realizados por algunos actores políticos, el vocal rechazó las acusaciones, las cuales calificó como “mala información”.

“Nosotros tenemos unas finanzas sanas, pero unas finanzas comprometidas con las obras que estamos haciendo. Justamente ahorita acabamos de dar viabilidad a 500 millones de pesos para el proyecto del Batán, el dinero público es para usarse, para usarse en favor de la ciudadanía, en ningún momento tendríamos un excedente que no estemos usando a favor de la ciudadanía”, sostuvo.

‘Chema’ responde

Ante las declaraciones del vocal, José María Tapia argumentó que la municipalización del agua estaría sustentada en la Constitución. Además, mencionó que su idea es no firmar el convenio con la CEA que se realiza cada trienio para cederle la administración del agua.

“¿Qué van a decir ellos, si son los que privatizaron el agua? Si son los que concesionaron al cártel del agua para generar el cártel inmobiliario. ¿Qué más pueden decir? ¿Qué es inviable? Se les quiere acabar su caja chica, eso es lo que quieren y nosotros la vamos a municipalizar porque está facultado en el artículo 115 de la Constitución que es facultad del municipio el tema del agua”, apuntó.