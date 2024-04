Van al menos tres eventos “ecoturísticos” clausurados en el estado

En lo que va del año, al menos tres eventos “ecoturísticos” han sido clausurados en el estado de Querétaro por representar un riesgo para los ecosistemas y áreas naturales, informó la secretaria de Turismo de la entidad, Adriana Vega Vázquez Mellado.

Y es que el pasado fin de semana, la Secretaría de Desarrollo Sustentable emitió una alerta por un evento de “Rutas todo Terreno” que pretendía realizarse con cuatrimotos y vehículos side by side en la llamada Ruta 3 Cañones de la Sierra Gorda, ya que no estaba autorizado por la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda.

Tras esto, la secretaria mencionó que al menos dos eventos similares han sido detectados y cancelados en este 2024, aunque señaló que se trata de una cifra menor, y que ha ido a la baja la incidencia de estos eventos. En ese sentido, puntualizó que el tránsito con vehículos en áreas naturales protegidas está prohibido a nivel federal.

“La Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Turismo tienen muy estipuladas políticas para todo lo que son motos, cuatrimotos y razers. No hay permiso, no hay forma de que estén circulando ni por el río ni nada, me imagino que tuvo que haber sido por carretera y siendo así, me imagino que no hubo mayor inconveniente. Llevamos como unos tres, cuatro, porque también ya lo traen muy en el radar, ya no están común que vengan y lo quieran hacer”, dijo.

Por otra parte, relacionada también con la Sierra Gorda y el semidesierto, indicó que por el momento no se han registrado problemas de desabasto de agua en sitios turísticos. Explicó que en ese tipo de casos la Comisión Estatal de Aguas (CEA) debe ser la que responda, aunque aclaró que su dependencia está facultada para canalizar a los establecimientos que reporten problemas de ese tipo.

“Somos muy cuidadosos y puntuales, y siempre estamos apoyando. Ahí nos toca apoyar a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la CEA, toda la sinergia, desde luego nos sumamos a las campañas, pero específicamente Secretaría de Turismo no tiene que ver, no hemos recibido quejas pero no nos vamos a esperar a recibir una queja, simplemente apoyamos en todo este cuidado y tratamiento del agua”, concluyó.