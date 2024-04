Niegan medidas especiales de protección a candidata de Huimilpan Alejandra Pérez

A una semana de haber presentado su solicitud de protección ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y a las autoridades en materia de seguridad, la candidata de Morena a la presidencia municipal de Huimilpan Alejandra Pérez Romero, sigue a la espera de alguna medida que garantice su seguridad durante la campaña.

Detalló que hasta el momento la autoridad solo le ha otorgado una tarjeta para que llame al 911 cuando se sienta insegura, por lo que inclusive ha considerado el poder evaluar la seguridad privada.

“Sigo sin tenerla (protección), me siento insegura y lo único que me dieron fue la tarjetita para llamar al 911 en el momento en el que me sintiera insegura, pero hay lugares donde no hay red y definitivamente no es una medida para quitarme esa inseguridad”.

Aunque reconoció que hay rondines de la autoridad municipal, señaló que es un territorio en el que gobierna el Partido Verde, lo que la hace sentirse más insegura, por lo que apeló a que se mejoren estas medidas.

“Es la misma policía de Huimilpan y llegan a mi domicilio, y definitivamente eso me da más inseguridad”, expresó.

Confirmó que ya se solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República, sin embargo, resaltó que no dejará de realizar campaña y es su equipo de campaña con quienes se ha coordinado para garantizar su integridad.

A esta denuncia, se suma la presentada ante la Fiscalía General del Estado por Alicia Colchado, candidata a diputada local por el V distrito, quien solicitó medidas precautorias para evitar que haya actos que inciten a la violencia en contra de su candidatura.

Por parte del Instituto Electoral, se confirmó el pasado viernes que se recibió la solicitud de seguridad, la cual fue turnada a la instancia de seguridad correspondiente, aunque no se precisó ésta.

De acuerdo a la información vertida, no se da algún tipo de seguimiento a las solicitudes ingresadas, ya que su función es meramente dar turno ante la autoridad correspondiente.

Cabe mencionar que hasta el momento no se ha obtenido algún posicionamiento oficial por parte de la presidencia o algún consejero del órgano electoral.