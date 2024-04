Pese a reforma laboral no se han extinguido sindicatos blancos en Querétaro: Catem

Para el gremio sindical, uno de los retos que mantienen es el combate a los sindicatos blancos, ya que a pesar de la reforma laboral, en el estado no se han extinguido estas organizaciones, indicó Erik Osornio Medina, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en el estado.

Este tipo de sindicatos, que no abonan en el avance de los derechos laborales, que incurren en la protección a las empresas, que no emanan de la democracia sindical y que no generan una verdadera representatividad, señaló que no han podido ser extinguidos con los ajustes a la ley de 2019.

En un ejercicio muestra, se eligieron 10 empresas al azar, en las cuales en 6 casos se encontró la presencia de este tipo de sindicatos, por lo que se procedió a buscar a los trabajadores para levantar firmas, buscar a las empresas y conminar a cumplir con la reforma laboral, que obliga a que sea un sindicato electo por los trabajadores que debe ser inscrito en el centro federal.

“Nos falta mucho, sigue habiendo mucho sindicato blanco y de protección, te doy un ejemplo, hicimos un ejercicio en 10 empresas y de estas encontramos que 6 tienen sindicatos de protección o no tienen ni siquiera contrato”, explicó.

Consideró que esto podría ser una muestra del contexto estatal, ya que de acuerdo a los últimos datos emitidos por la autoridad federal se habló de una cifra de 957 contratos colectivos legitimados, es decir los que cumplían con la norma.

“Seguramente así andamos en el estado, aunque fue una muestra chiquita, si preguntamos en un hotel o restaurante o negocio, los trabajadores no saben si tiene sindicato, entonces no tenemos una cifra exacta pero había en Querétaro solo 957 contratos registrados”.

Por ello, reiteró la necesidad de que las personas trabajadoras se informen sobre este nuevo modelo laboral, que de haber este tipo de sindicatos en sus empresas se denuncie y se organicen para contar con un síndicato que los represente. En tanto, a las empresas, les conminó a permitir esta libre organización, ya que de lo contrario puede haber sanciones y multas, además de reconocer las ventajas que esto representa, ya que abonaría en el incremento de la productividad y la comunicación obrero-patronal.

En otros temas, reiteró que para este 1 de mayo los más de 15 mil trabajadores no desfilaran, al considerar que se trata de un acto “obsoleto”, que solo buscaba vanagloriar al líder sindical, puesto que se obligaba al trabajador a acudir aún en contra de su voluntad.

Recordó que el último ejercicio de este tipo se realizó en el gobierno de Francisco Domínguez Servién, en donde se generó un altercado, pero que ahora será el trabajador el que decida como disfrutar su día, mientras junto con sus sindicatos se trabaja por mejores prestaciones y condiciones laborales.