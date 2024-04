Morenistas piden cambios en candidaturas a regidurías por la capital

Luego de que un grupo de morenistas enviaron un documento a la dirigencia estatal de su partido y representantes a nivel nacional para solicitar que se elimine de las primeras posiciones a las regidurías de la capital por el principio de representación proporcional a José María “Chema” Tapia Franco y Marco Antonio León Hernández, en el partido se descartaron estos ajustes.

Sinuhe Piedragil Ortiz, delegado estatal, precisó que los procesos internos y de registro han concluido y de haber alguna inconformidad, ésta debe ser dirigida a la Comisión Nacional de Elecciones, como lo marcan las convocatorias y estatutos.

“Es la Comisión Nacional de Elecciones la que tiene la determinación y la representación del partido para estos temas”, expresó.

Dicho documento, señala que el reparto de regidurías “rompe todos los equilibrios, pues el candidato a presidente municipal acapara los lugares estratégicos más privilegiados que deberían corresponder a la militancia de Morena”, además de que se señala que, al haber una regiduría asegurada por Tapia Franco, se lee que “no cree en su posibilidad real de ganar la contienda”.

Por este motivo se solicitó cambios en las posiciones 1 y 2, en donde se pidió que se inscriba a una persona representante de la 4T para representar a la militancia, y que su candidato a la alcaldía redoble esfuerzos para ganar la contienda.

Si bien no están cerrados a escuchar este tipo de expresiones, remarcó que la opinión de una fracción o grupo no representa a todo el partido, por lo que en este momento consideró que no se debe escatimar el apoyo a sus diferentes candidaturas.

“Yo respeto las percepciones de los compañeros, pero más bien todos los que estamos en el partido deberíamos estar involucrados en las campañas, no solamente los candidatos”, agregó.

Resaltó que, aunque se requiere redoblar esfuerzos, enfatizó que esta candidatura en particular ha ido creciendo, y será hasta que concluya este proceso cuando pueda haber diálogos para encontrar las áreas de oportunidad y mejorar en el ámbito electoral.