Chema Tapia plantea creación de una nueva secretaría del medio ambiente

El candidato de Morena, PT y PVEM a la presidencia municipal de Querétaro, José María “Chema” Tapia, detalló que parte de los temas de la agenda verde que propone, es el crear una nueva Secretaría del Medio Ambiente, esto con el objetivo de garantizar el desarrollo sustentable y sostenible del municipio.

Enfatizó que con esto se busca separar los temas económicos de los temas medioambientales, y aunque no precisó mayores detalles al respecto, indicó que es uno de los proyectos más ambiciosos.

“Se va a crear la nueva Secretaría del Medio Ambiente municipal para dejar de defender el interés económico y poner de pretexto el medio ambiente, y es lo más importante de nuestra propuesta verde”.

De igual forma, destacó que se requieren medidas ´estrictas´ para la regulación del uso de suelo y la protección de áreas naturales, con lo que se buscará tener una mejor gestión del agua, otro de los temas que más le preocupa a la ciudadanía.

“En las administraciones pasadas se castigó a Querétaro con un crecimiento urbano desmesurado, nuevos fraccionamientos y desarrollos habitacionales que sin análisis previos ni una regulación adecuada amenazan la sostenibilidad de nuestros recursos hídricos, explotaron indiscriminadamente las áreas naturales, y eso tiene un impacto en el abasto de agua”.

Esto al referir que, durante las primeras dos semanas de campaña se ha constatado un ambiente de cambio y transformación, en donde recordó que, para el próximo ejercicio de diálogos organizados por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, ya presentó un documento para solicitar un ejercicio de debate, con el que la ciudadanía pueda contrastar los proyectos de todas las personas aspirantes a la capital.

“Ya presentamos la documentación al instituto, de que no es un debate, sino un monólogo, porque no es un diálogo. El candidato Felifer no sé por qué no quiere debatir o a qué le tiene miedo, o le dan instrucciones de qué decir”, comentó.

Consideró que este llamado no ha sido escuchado por el candidato de Acción Nacional toda vez que dijo “tiene miedo debatir”, por lo que apeló a que cámaras empresariales, universidades y sociedad civil puedan generar esta plataforma para dar a conocer los proyectos y explicar el sustento de cada uno de ellos.