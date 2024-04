Se requiere compromiso en la capital: José Calzada

Quien busque gobernar la capital de Querétaro debe conocer su entorno perfectamente, comprometerse a solucionar los problemas de las personas y tener capacidad para afrontar los retos que se le presentan cada día, sostuvo el exgobernador José Calzada.

En una entrevista exclusiva para Publimetro Querétaro el exmandatario aseguro que encuentra estas cualidades en el candidato de la alianza PRI, PAN y PRD, Felipe Fernando Macías, quien dijo además, es un joven que cuenta con las credenciales para afrontar este reto, ya que tiene un diagnóstico claro del municipio y una vocación para solucionar problemas misma que demostró desde su paso por el poder legislativo.

“Es un político joven, bastante comprometido y con experiencia en el ámbito legislativo. Tiene un diagnóstico claro del municipio y evidentemente una vocación para solucionar las cosas. No puede solo, requiere de un buen equipo y de quienes tenemos ciertas experiencias en gobierno que podamos sugerirle cosas”, manifestó José Calzada.

Jóvenes en la política

El ex gobernador manifestó su complacencia por ver a muchos jóvenes involucrados en el ámbito político, dijo que se trata de un relevo generacional y todas las herramientas para hacer política y trabajar por el bien de Querétaro.

“Hay que apoyar a las nuevas generaciones precisamente para que puedan hacer política y servir a la gente. El lema de nueva generación me gusta P´porque además era el lema de mi padre, cuando veo que hablan de nuevas generaciones siempre me recuerda aquel momento cuando una camada de políticos muy importantes tuvieron oportunidad de gobernar Querétaro” manifestó José Calzada.

El llamado para los jóvenes, dijo, es involucrarse en la política y una de las primeras acciones que deben realizar es emitir un voto por quienes consideren la mejor opción para tomar decisiones, pero pidió no dejar pasar este derecho, ya que se limita su derecho a decidir.

“Que participen, su voto no solamente cuenta, su voto es definitivo, su voto define las cosas, su voto le da confianza a las personas para participar, no se vale que no acudan.