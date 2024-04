Seguridad, agua y tecnología, ejes de trabajo de Felifer

El candidato del PAN, PRI y PRD a la presidencia municipal de Querétaro, Felipe Fernando ‘Felifer’ Macías habló en exclusiva con Publimetro Querétaro y compartió parte de las inquietudes que los ciudadanos le manifiestan durante los recorridos que realiza en las calles para dar a conocer su proyecto de gobierno.

La seguridad, el acceso al agua y la implementación de nuevas tecnologías para digitalizar al gobierno son algunos de los puntos prioritarios para el candidato a ejecutar en caso de ganar el 2 de junio.

Braulio Hernández (BH): Ya va el primer tercio de la campaña, ¿cómo sientes el ánimo de la gente en la calle?

Felifer: La verdad es que muy feliz, muy contento. Creo que han sido dos semanas donde se ha demostrado de qué lado está la fuerza, de qué lado está la gente. Todos los días se suman más y más. La primer semana de campaña con nuestros arranques en el evento del Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, el acompañamiento aquí en el Jardín Guerrero, la cantidad de personas que se sumaron a este proyecto y sobre todo que están muy motivadas que están con muchísima energía ayudándome a sumar más voluntades. Creo que ha sido un exitoso arranque de campaña, dos primeras semanas muy importantes y con una gran visión sí, cuidar, por un lado, el progreso y prosperidad de Querétaro somos un lugar en el que hay una realidad muy diferente a la terrible situación que vive el país, pero también con un sentido muy claro de emparejar la cancha para todas y todos hacer que la prosperidad de Querétaro cubra todos y que nadie se nos quede atrás.

Esa es la gran filosofía tiene una gran estrategia que es orden, orden y más orden para que tengamos en Querétaro para todas y todos, la misma calidad de vida digna que hace falta para nivelar esa cancha, que es lo que más te pide la gente estamos hablando de orden en todos los aspectos orden en el ejercicio del recurso público. Yo creo que si presentamos el presupuesto eficiente en lo que es urgente y lo que es necesario, vamos a emparejar la cancha. Yo no puedo estar satisfecho con un Querétaro muy bonito, líder, si tengo comunidades sin drenaje, con vialidades destruidas y sin servicios: Ha faltado eficientar el recurso y eso es orden antes de estar gastando el dinero en temas que no son obras sociales, servicios públicos y seguridad.

BH: La seguridad pasa también por el tema del orden, ¿no?

Felifer: Sí, por supuesto. Otra vez, siempre hay cosas buenas y cosas malas. Es más, yo te podría decir. Yo estudié en la UAQ y fui educado en la verdad, en el honor, hablar siempre con la verdad, hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan, cosas que está bien y cosas que no están bien en el tema de seguridad, ¿qué es lo que nos distingue del resto del país? Es que aquí se ha logrado contener la entrada de la delincuencia organizada, del crimen organizado. Es el valor más importante que hoy cuidamos como queretanos, pero también las cosas que tenemos que fortalecer es el orden en la ciudad pública, porque el crecimiento poblacional, estamos hablando de una ciudad donde decenas de personas llegan a vivir todos los días personas que llegan literalmente huyendo de otras partes del país, porque no les gusta como viven y llegan aquí dentro y no se van a otras partes del país, algo bueno se está haciendo.

Pero si no aplicamos el orden para tener un crecimiento bien regulado, equilibrado y justo, corremos el riesgo de que Querétaro sea víctima de su propio éxito y en la demanda poblacional, nuestra Policía Municipal tiene que ampliar su cobertura, la policía tiene que ampliar su cobertura.

Tenemos que invertirle de manera muy contundente ampliar la operatividad de la Guardia Municipal, es necesario más policías mejor preparados. Vamos a rehabilitar los módulos de seguridad hacer los C2 centros de monitoreo que puedan captar toda la información generada por cámaras de videovigilancia de condominios de fraccionamientos. Vamos a hacer una sectorización la Guardia Municipal de tal manera que se garanticen tiempos de respuesta como marca, los estándares internacionales entre 5 y 10 minutos.

Al presidente municipal le toca sentir lo que una mamá o un papá siente cuando su hija se va a las 6:00 de la mañana a tomar el camión y que esperan que llegue comida a la escuela o lo que sienten a las 9:10 de la noche que esperen que su hija y su hijo lleguen bien el trabajo de la escuela que lleguen con bien que se van solitos caminando en su comunidad en su colonia, eso le toca al presidente municipal.

BH: Te preguntaron en una universidad del tema del uso de la inteligencia artificial, las tecnologías y es un tema que te viene bien a ti por la edad.

Felifer: Yo me considero parte de una generación que crecimos en la era digital que venimos a traer nuevas ideas y nuevas soluciones para problemas viejos, y el uso de la tecnología es fundamental para servir mejor a los queretanos toda la tecnología que sea necesaria para servir a la gente va a ser efectiva y va a ser una buena inversión, de entrada, sistematizar los procesos en el municipio. Tenemos que digitalizar los procesos, que si la gente tiene que ser buscar un trámite algún permiso una licencia, lo que sea que incluso lo puede hacer desde su domicilio y que no tenga que desplazarse a un lugar físico.

Que una persona ingresa una solicitud para cambiar una luminaria, para pedir una poda para solicitar algún apoyo, que sea un proceso sistematizado donde cada dependencia, pueda consultar un expediente único digital donde sepan cuál es el estatus de la gestión y si fue resuelta positivamente o no, y medir de esa manera la satisfacción del ciudadano, todo eso nos puede ayudar la tecnología.

BH: Acerca del agua, estamos en una crisis que sí le tocaría al municipio ¿Qué hacer?

Felifer: Estamos en un fenómeno de sequía. Es un fenómeno mundial desgraciadamente producto del cambio climático y muchos otros fenómenos. Hoy lo que se hace en Querétaro es ejemplo a nivel nacional y no lo digo yo, lo dijo el presidente López Obrador en el mes de enero cuando vino aquí y felicitó al gobernador Kuri y las diferentes instancias de gobierno por lo que se ha venido al realizar el programa de Batán Agua Para Todos. Ese es un ejemplo de cómo se hacen las cosas de manera responsable.

Si hoy tenemos en Querétaro que el 97% de la población pueden ir a su casa de abrir en la llave, es porque hace 20 años hubo una gestión de un gobernador panista, de Paco Garrido, con quien se gestionó el Acueducto II, que permitió generar este abastecimiento que, por eso, no tenemos la crisis hídrica que hay en Nuevo León o lo que está pasando en la Ciudad de México que se les va a acabar el agua muy poquitas semanas o que están suministrando agua contaminada.

BH: Se sumó Adolfo Ríos para apoyarte, se sumó Sandra Albarrán, se sumó ya también Pepe Calzada, tienes el apoyo de los ex gobernadores panistas, de Enrique Burgos ¿qué responsabilidad tienes?

Felifer: Muchísimas responsabilidades. Muy feliz, pues este proyecto tiene mucho valor porque sabemos conjuntar ideas, sabemos conjuntar a muchas corrientes muchas ideologías en mi labor como presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que representaba a todas las fuerzas políticas siempre fue el diálogo fue la pluralidad el saber que todos tenemos algo.

En Querétaro pudo haber claro, oscuras cosas, buenas cosas, malas, pero en general, hemos tenido buenos gobernantes azules y rojos a nivel estatal y a nivel municipal con todas las críticas que puede haber, errores que puede haber, pero hubo una continuidad hasta cierto punto de las cosas buenas que se iban heredando y hoy tenemos una ciudad líder en todos los indicadores y todos los parámetros nacionales, lo muestran así en seguridad, en empleo, en competitividad, en educación, en salud. Algo bueno se ha hecho en Querétaro.

BH: ¿Por qué no te inscribiste de plurinominal en la planilla de regidores?

Felifer: Porque voy a ganar. Quien se inscribe en una campaña electoral a presidente municipal y se inscribe también de regidor pluri, es su red de protección, porque saben que van a perder como es el caso del candidato de Morena y yo aquí mi pregunta es ¿cómo motivas a tu equipo de trabajo sabiendo que vas a perder?.

BH: ¿Quieres debatir?

Felifer: Claro que sí, por supuesto. Cuando sea y donde sea para contrastar el orden del PAN, las propuestas que tenemos contra el caos y contra el desorden que representa Morena. Cuando sea, donde sea, puedo debatir para poner en su lugar a quien se le tenga que poner su lugar.