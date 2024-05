Recuperar el tejido social para mejorar la seguridad, propone Lupita Cárdenas

Lupita Cárdenas (LC), candidata del PRI a la presidencia municipal de El Marqués, platicó en exclusiva con el director general de Publimetro Querétaro, Braulio Hernández (BH), con quien compartió el sentir de los ciudadanos, mismo que ha recargado durante los recorridos ubicación, donde presenta su proyecto y solicita el voto de los ciudadanos para que el PRI pueda gobernar uno de los municipios metropolitanos de Querétaro

BH: ¿Cómo arrancas, campaña, cómo ves las cosas?

LC: Pues arranco campaña muy contenta de recorrer calle por calle y casa por casa, barrio por barrio, comunidad por comodidad, nuevamente saludar a muchos amigos, la verdad es que el municipio sigue teniendo muchas carencias, le seguimos debiendo mucho a las comunidades y la verdad es que no son cosas tan nuevas, son cosas que ya nos encontramos hace tres años,

BH Tienes ya mucha experiencia recorriendo las calles, tienes ya una trayectoria política. ¿Qué ha cambiado de la primera vez que saliste tú a campaña?

LC: Decir ahorita que soy candidata a la presidencia municipal ya se escucha bien fácil, pero ha sido mucho trabajo mucho esfuerzo mucha dedicación, yo la primera vez que recorrí el municipio ya como candidata, digamos a un cargo que fuera a regidores del municipio de El Marqués fue en el 2012 y la verdad es que lo que yo noto la gente es que cada vez está más desilusionada de los políticos.

En el 2015 todavía nos recibían muy contentos con la esperanza de que nos fuera mejor los siguientes tres años y conforme he ido caminando y recorriendo, pues la verdad es que nos han quedado de ver mucho y cada vez están más desilusionados, cada vez dicen híjole, pues ojalá se hagan realidad las propuestas, pero mira, ya tenemos seis años, así tenemos tres años, así tenemos nueve años así, entonces yo creo que eso es parte importante, que los ciudadanos cada vez creen menos en los políticos y que cada vez la gente acude menos a votar porque piensan que al final no va a pasar nada.

Entonces yo les digo primero ejercer nuestro derecho al voto, que es muy importante que conozcan quienes estamos en la contienda, que nos evalúen y que ellos decidan para ellos quién es la mejor opción.

BH: ¿Qué le dices a la gente? Justamente para eso, para que vean en Lupita una candidata distinta, que trae experiencia, pero que quiere hacer las cosas distintas.

LC: Pues eso que me he preparado mucho, que me ha costado mucho trabajo que estoy lista para hacer su alcaldesa, que he recorrido el municipio, no una vez sino muchas veces que ellos me conocen la mayoría me conocen y a la gente que no me conoce que me dé la oportunidad que me dé la oportunidad porque soy de una comunidad aquí crecí aquí nací. Aquí están viviendo también y aquí crecieron, aquí nacieron mis hijas y aquí van a crecer. Entonces, es el municipio que yo he decidido también quedarme y que voy a trabajar y voy a hacer mi mejor esfuerzo, porque nos conocemos y saben que soy de compromiso, y saben también que soy de resultados, no y sobre todo que amo esta tierra, porque es mi tierra.

BH: En materia de seguridad se habla mucho en las campañas, todos los candidatos traen este tema este como propuesta, ¿qué les platicas, qué les puedes decir a la gente de El Marqués?

LC: Mira, si necesitamos más policías, más equipados, más preparados, necesitamos apoyar a los policías también. Yo creo que es parte importante y fundamental, ellos no cuentan con ningún seguro para ellos para sus familias, también hay que ponernos del lado de ellos. Ellos salen a trabajar y sus familias no saben al final si van a regresar ese día es un tema muy sensible, pero también creo que hay que hacer uso ahora ya de la tecnología, con cámaras de videovigilancia cobertura 100% en nuestro municipio, en nuestras calles, en las entradas, en las salidas de los lugares, donde vivimos botones de pánico también, Que puedan estar al alcance en diferentes lugares del municipio para que tengamos un municipio seguro, yo creo que si se sienten vigilados todo el tiempo, las 24 horas, pues va, va a inhibir justamente la inseguridad, pero también tenemos un proyecto a largo plazo, donde no nadamás es tratar de castigar a los que son delincuentes, sino también es ir más allá. Es que los adolescentes, los jóvenes en nuestro municipio no se vuelvan delincuentes, que es justamente el tema de educación. Yo creo que también por ahí puede ser parte importante y es un foco que debemos atender, porque los jóvenes están desatando, no hay oportunidades, no hay becas para ellos, aparte de las becas,

Hay situaciones ajenas también a ellos, a sus familias, que deciden de desertar y entonces salen a la calle y pues desgraciadamente, pues no saben hacer nada. Entonces, a través del municipio que tengan al alcance una escuela de capacitación de oficios, donde puedan aprender algún oficio: herrería, carpintería y nosotros mismos tenemos muchas empresas aquí en el municipio de El Marqués, canalizarlos a las empresas para que los contraten y puedan empezar un gran oficio y así este llevar economía a sus familias,

BH: El marqués tiene una de las zonas más caras de Querétaro para vivir y tiene comunidades también de las más marginadas del estado. En tema de desarrollo social, ¡¿Cómo tratar de nivelar esa balanza para los que viven aquí?

LC: Creo que en las comunidades nos han quedado de ver mucho, tenemos fraccionamientos que tienen muy buenos servicios, pero que bueno también es parte importante de atenderlos y de estar al pendiente, pues queremos que estos fraccionamientos sigan siendo lo que son no, yo creo que son muy importantes aquí en nuestro municipio, las comunidades, pues atenderlos tenemos servicios todavía que nos hacen falta como de agua, de drenaje, de luz de calles, porque siguen creciendo nuestras comunidades, por otro lado, los fraccionamientos, pero también es interesante, eh, hacer una alianza entre la gente que llega a vivir y adopta nuestro municipio como su casa y los que somos del Marqués, creo que debemos de empezar a promover, qué es lo que entre el municipio, qué es lo que es el municipio en las comunidades que tenemos un pueblo turístico como San Vicente Ferrer, tenemos también viñedos tenemos, pues muchas actividades, aquí en La Cañada, que es donde nace Querétaro, donde daba el agua a Querétaro.

La Cañada es el lugar histórico en nuestro municipio, tiene cultura, tiene historia, tiene tradición, tiene valores, tiene mucha gente que quiere dar a conocer su riqueza cultural y que podemos darle a conocer a la gente que ha adoptado nuestro municipio qué es El Marqués y que le agarren cariño, como nosotros decimos y fíjate que es muy interesante porque he estado platicando con algunos ciudadanos de distintos fraccionamientos y también tiene mucho que ofrecer, dicen: Oye Lupita podemos armar hasta brigadas de regularización para los chavos de las comunidades, muchos de ellos son maestros, son profesionistas muchos de ellos trabajan en el área aeronáutica también aquí en el municipio, entonces yo creo que podemos empezar a hacer un movimiento muy padre entre los fraccionamientos y las comunidades aportando su gente aportando la cuestión gastronómica, nuestra vegetación también que tenemos aquí,

Hay mucho turismo también de deportivo que además lo queremos potencializar, mucha gente de los fraccionamientos viene al municipio de El Marqués a hacer el turismo deporte y que es lo que queremos potencializar, que es justamente de este lado de la delegación de Chichimequillas lo que es este la Laborcilla, Matanzas, yo veo mucha gente que viene justamente los fines de semana a ejercer su deporte acá no, entonces es tratar de hacer esa convivencia para que nos vayamos conociendo y que todos nos enamoremos de nuestro municipio de El Marqués y que lo cuidemos que reciclemos, que tengamos también una cultura de respeto en realidad en orden. Yo quiero compartirte algo y siempre lo he dicho, la verdad es que nuestro partido, porque soy del PRI, no está exento de errores, pero también con el PRI gobernaba, nos iba muy bien, el PRI nos dejaba trabajar, había orden en nuestro país. Entonces, pues eso es lo que queremos también nosotros seguir trabajando.

BH: Los candidatos que también contienen que están buscando la Alcaldía, igual que tú, ¿cómo ves la competencia?

LC: pues mira, la verdad es que los conozco un poco, no me he metido el 100% a revisar sus currículums, pero creo que es una responsabilidad también porque si lo que estoy pidiendo a los ciudadanos es que nos conozcan creo que también es un ejercicio que yo tendría que hacer, lo que sí, es que yo siempre he expresado, es que demos nuestras ideas y nuestras propuestas, que es muy importante, al 100% no los conozco. Ubico más a unos que a otros, la verdad es que no sabía que iban a contender a la presidencia municipal, pero bueno, pues los ciudadanos son los que nos darán su opinión de ellos.

BH: se cree que para que el municipio le vaya bien, tendría que ser de la misma del mismo partido que gobierna el estado, ¿cómo está tu relación con el gobernador Kuri?

LC: pues mira una relación muy institucional, cuando yo era diputada local, el gobernador era senador, una relación muy institucional nos conocemos. Yo creo que voy a ser alcaldesa aquí del municipio del Marqués y bueno la relación que voy a tener con él, también siempre va a ser de cordialidad y de trabajo.