Seguridad, movilidad y obra pública, los ejes prioritarios para Chepe en Corregidora

Josué ‘Chepe’ Guerrero, candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Corregidora habló en exclusiva con el director general de Publimetro Querétaro, Braulio Hernández (BH), con quien compartió parte de sus propuestas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la demarcación y dar solución a las demandas en distintos rubros

BH: Va el primer tercio de campaña. Sí, ya tuvieron estos primeros acercamientos con la gente, cómo sientes a la gente en la calle, cómo sientes el ánimo, la participación, ¿qué te dice la gente?

Chepe: Yo veo un ánimo de que Corregidora ha tenido un rumbo correcto en los últimos años, que se ha visto un avance, un crecimiento, un desarrollo muy importante aquí en el municipio.

Pasamos de ser lo que se dijo muchas veces de un municipio dormitorio. A uno que tiene hoy muchos de los mejores índices que hay aquí en Querétaro a pesar de ser uno de los municipios más pequeños en territorio en todo el estado, pero somos el más densamente poblado, reunimos una serie de características que creo que hoy nos dan una perspectiva de oportunidades de crecimiento muy grande.

Por supuesto hay retos, hay áreas de oportunidad, hay temas que, yo lo que he platicado mucho, es que el propio crecimiento de la ciudad nos ha marcado hoy un reto muy muy relevante, y tenemos que estar a la altura de ellos desde la administración municipal puntualmente yo lo he dicho en un tema de seguridad en un tema de Obras y Servicios Públicos Municipales; el crecimiento de la mancha, urbana de Corregidora la llegada de cada vez más fraccionamientos, la llegada de mucha gente a vivir todos los días a Corregidora, pues representa un reto en tener toda esta parte de servicios y el punto medular que es la seguridad, de tenerlos actualizados tenerlos modernos tenerlos al día, pero también tener la suficiente capacidad operativa en los tres, para poder atender los retos que hoy exige la gente aquí en Corregidora

BH: El tema de seguridad, teniendo una zona complicada en ese tema, vecinos que tienen sus problemas y que de repente pegan de este lado. ¿Qué propones el tema de seguridad?

Chepe: He sido muy muy puntual en comentarlo, la frontera que tenemos es compleja, es complicada. Sin embargo, se ha logrado mantener la seguridad en el municipio de Corregidora con una con un nivel digamos muy distinto a lo que se vive en el resto del país y por supuesto lo que se debe de ese lado de la frontera.

Lo que sí, hoy el ciudadano me lo ha hecho mucho y es estas áreas donde veo que podemos mejorar, es debido al crecimiento de la población. No hemos crecido lo suficiente en la cantidad de policías que tenemos aquí en Corregidora, nos hemos quedado un poco bajos o rezagados de la cantidad de policías que se jubilan a la cantidad de policías que egresan de una academia, entonces, lo que estoy proponiendo es que a través de estrategias de inversión, por supuesto presupuestal y de todo un plan podamos mejorar la cantidad de policías que todos los años egresan de la Academia yo estoy proponiendo que tengamos por lo menos 30 nuevos policías por año es decir, 90 al final de mi administración por lo menos, ojalá que lleguemos a más, pero creo que con esa cantidad podemos ir mitigando esta baja que tenemos por jubilaciones y poder ir aumentando el estado de fuerza, porque lo que me hizo mucha gente es ya no vemos tantos rondines, como veíamos antes el tiempo de respuesta se ha aumentado, es decir, de que tú hablas al 911 que llega la patrulla, pues ha aumentado el tiempo y yo lo veo sintomático en el sentido yo lo he dicho y lo reconoceré siempre; tenemos una buena Policía Municipal en Corregidora creo que tenemos muy buenos elementos, habrá alguno que otro que de repente tome alguna actitud que, pues no debería o que no vaya con la Corporación, pero en general, tenemos una buena policía y yo lo que estoy buscando es que los acompañemos con capacitación con cercanía de la autoridad y por supuesto dándoles un reconocimiento desde el gobierno, pero te dan reconocimiento social a los que salen a rifar todos los días por nuestra seguridad, esa para tu parte para mí es muy importante y por supuesto los nuevos elementos que podamos sumar.

Esto acompañado de lo que hemos visto que ha funcionado bien, que es fortalecer la tecnología la red de fibra óptica que tiene el municipio expandirla para poder tener más cámaras de videovigilancia más puntos y tener también más arcos lectores de placa y la infraestructura, que ya tenemos, la tecnológica también, por supuesto darle mantenimiento porque me lo han dicho, hay cámaras que por el uso se han descompuesto por algún accidente o alguna cuestión, pues quizá no estén jalando tan bien y ahí es muy importante, pues darles un mantenimiento yo aquí lo que quiero es ser muy muy claro y muy puntual, creo que Corregidora ha avanzado muy bien como lo he dicho, pero por supuesto que podemos tener áreas que tenemos que mejorar, por supuesto que hay temas a los que podemos poder mayor énfasis y hay que reconocerlo yo no soy un triunfalista, no digo que en Corregidora no podamos mejorar un ápice, al contrario, claro que podemos mejorar incluso me ha dado gusto ver que la competencia usa un lema que dice hay que mejorar se reconocen que estamos bien. Entonces, pues ahí hay que continuar con lo

Bueno, como ya lo he dicho, pero mejorar por supuesto lo que podemos entrarle y ponerle más atención

BH: Estos temas de seguridad que a veces ya no tardan en llegar es por el crecimiento que ha tenido Corregidora y mucho tiene que ver la industria, el comercio, todo lo que se ha venido a instalar aquí, pero también muchos negocios de emprendedores, tiene su vida puesta aquí en Corregidora, que a lo mejor ya es al revés, ya no viven en Corregidora, viven en la capital, pero vinieron aquí a poner su sus negocios. Para los emprendedores ¿Qué hay?

Lo que estoy planteando me estoy ahora. Es que primero, por ejemplo los que ya están establecidos, a través de la mejor regulatoria, facilitar simplificar los trámites para todo lo que tenga que ver con tramitología con nosotros, con el municipio renovar tu licencia, poder tramitar o actualizar tu uso de suelo, que esa parte, pues yo he visto que normalmente el uso de suelo todos los sataniza porque pensamos luego en desarrollos inmobiliarios, pero no, a ver, puede una persona que tenga su casa y a lo mejor ya no la quiere usar de un giro habitacional y ahora quiere poner ahí un negocio y si se permite, si cuenta con las condiciones, pues hay que buscar la forma de que esa persona pueda habilitar su casa o su propiedad para en este caso un negocio o viceversa, entonces ahí en todo el tema de tramitología estoy buscando que se simplifique, que lo digitalicemos, que lo puedas hacer y ahí hay que ser muy claro, que lo puedas tengas la posibilidad de hacerlo también por teléfono. Una señora un poco mayor me decía oye, pero no, porque ya ahora todo es por teléfono por internet y pues los que no le agarramos tan bien y le dije no, no usted va a poder seguir yendo a hacer su trámite físicamente, pero también para mucha gente que ya busca hacerlo de manera digital, pues va a haber la posibilidad de hacerlo también.

Para los que quieran abrir un negocio pequeño y mediano aquí en Corregido, para que apoyarlos un poco y que se puedan echar a andar, no les voy a cobrar la primera licencia de funcionamiento y traigo otra propuesta, que a mí me gusta mucho que es una caja de herramientas que el municipio le va a dar a los pequeños y medianos emprendedores del municipio, una caja de herramientas, pero no una que traiga un martillo y un desarmador, van a ser herramientas jurídicas o fiscales para poder ayudar a fortalecer y a consolidar los pequeños y medianos negocios.

De repente en ese afán de ir muy rápido, de repente no voltean a ver por ejemplo la parte de la relación laboral con sus empleados y esa es una parte que yo les quiero dar de asesoría y acompañamiento desde el municipio o la parte fiscal no su declaración en Hacienda, su firma electrónica, cómo se dieron de alta toda esa parte también que los apoye el municipio para que puedan encaminar su negocio y no tengan que invertirle algo extra a estas áreas.

BH: Eso es para una zona a lo mejor urbana, para la zona rural de Corregidora, donde también es mucha no gente ¿Qué hay para ellos?

Chepe: Sí, efectivamente todavía tenemos productores agrícolas productores agropecuarios, pero fundamentalmente ahí ante la ausencia, porque hay que decirlo, ante la ausencia de un gobierno federal que ha abandonado al campo, no les ha dado un solo apoyo y yo lo veo aquí con los productores de Corregidora quien le ha entrado al quite muy bien, ha sido el gobernador, ha sido el Gobierno del Estado a través de la Sede con apoyos directos a los productores y también el municipio sobre todo en el presupuesto que se ha hecho compartido, donde una parte le entra el Estado otra parte la entre el municipio otra parte la del productor, ese es de los programas que yo por supuesto voy a continuar y a ver cómo lo podemos mejorar para lo que tenga que ver con su producción, pero en las comunidades de Corregidora lo que hoy veo es un rezago en el tema del transporte.

Necesitamos avanzar en el tema del transporte porque hoy quien principalmente da el servicio son los suburbanos que son camiones, pues que no dependen del sistema central y que es difícil de repente regularlos o controlarlos entonces esa parte le voy a entrar en mucha gestión con el Gobierno del Estado, pero también voy a crecer un programa que ese sí es municipal que nos ha dado muy buenos resultados que es el moviVan, para que pueda ver más rutas puede haber más camionetas, vamos a ampliar los horarios y podamos darle conectividad interna al municipio y la otra parte que también mucho en las comunidades es obra pública.

BH: ¿alcanza el dinero del municipio?

Chepe: pues con una correcta planeación yo creo que sí y sobre todo dependiendo a qué le apuestes. Yo digo que cada presidente municipal hace una apuesta y tiene una visión y yo respeto mucho a mis antecesores creo que cada uno ha tenido una visión que le ha dado muy buenos resultados al municipio, pero mi visión es la de ser un alcalde que le meta a esos tres temas en particular: seguridad pública, que es la preocupación de todos vivamos donde vivamos vivas en las comunidades rurales vivas en la zona más urbana o vivas en la zona más residencial, que también la tenemos aquí en Corregidora es una preocupación la seguridad las otras dos son Obras y Servicios Públicos Municipales lo comenté ahorita en las comunidades y en la zona urbana también lo veo hay una petición de actualizar o darle mantenimiento a nuestras habilidades y lo que tiene que ver con servicios públicos municipales, pues es el día a día de la gente es la recolección de basura, las luminarias, el cuidado de nuestras áreas verdes parques jardines, etcétera y la imagen urbana, que esa parte quiero apostarle mucho porque creo que Corregidora se merece tener una buena calidad en el sentido también.

BH: Los jóvenes del municipio ¿Qué pueden esperar?

Chepe: pueden esperar que les demos muchas oportunidades de emprendimiento, que los acompañamos con todo lo que ya platiqué, pero también con alianzas y gestión con el sector privado para que puedan acceder a créditos y puedan impulsar su negocio, también pueden esperar que fortalezcamos el programa de becas que tiene Corregidora en dos temas muy claros, el primero es en darle becas, que hoy no se hace, pero darle becas a los estudiantes universitarios que vayan a una universidad privada porque desgraciadamente Morena nos ha querido polarizar.

Nos ha querido enfrentar y dividir entre los buenos, los malos, los ricos, los pobres, y en este sentido han le han dado un estigma a los chavos que van a una universidad privada diciendo que si vas a la universidad crees porque tienes mucho dinero y no es cierto, muchas veces es porque tú hiciste un gran esfuerzo, muchas veces porque no alcanzaste un lugar en una universidad pública, porque tengan que decirlo, no siempre tienen la posibilidad de hacerlo. Y para la universidad pública, que también soy un

Creyente particularmente de la Universidad Autónoma de Querétaro todos los estudiantes que vayan a la UAQ y que vivan en Corregidora, no les van a cobrar la inscripción, este convenio ya lo tuvimos en 2015 con Mauricio Kuri y yo lo voy a retomar para fortalecer la educación superior aquí en Corregidora.

BH: ¿No te da empacho decir que hay cosas que no están bien?

No, por supuesto es que al final es nuestra realidad y yo creo que hoy la ciudadanía aparte de esperar propuestas espera congruencia de nosotros y yo soy bien claro cuando la gente hoy llega y me dice oiga, me puede ayudar porque mire este traigo tal tema con el municipio, siempre les digo miren tengo una gran relación con el alcalde Roberto Sosa, tengo mucha comunicación con él. Bueno, ahora mi compañero candidato a diputado federal, pero tengo también una gran relación con Andrea Perea, que se quedó al frente del municipio y puede ayudar con gestión de quizá dando información acercándolos a las dependencias, pero también siempre lo comento con toda claridad, pues no es todavía mi responsabilidad, no puedo asumir un reto o un compromiso en ese sentido hasta que ya me toque a mí estar.

Pero yo ahí es donde quiero entrarle, donde el reto del crecimiento nos marque una agenda en seguridad, en obra pública, en servicios públicos, en movilidad, ahí es donde le quiero entrar también muy fuerte para que tengamos un piso parejo de oportunidades

BH: Ahora que está de moda el 5 de 5 vas a presentar cinco de cinco.

Chepe: Sí, claro, ya, ya lo tengo listo. Lo que estoy esperando ahí es la oportunidad de tener el espacio en la agenda con la UAQ que ahorita, pues entiendo que es complicado todos. Andamos buscando el espacio, pero con mucho gusto, comprometido con la transparencia.

BH: ¿Te inscribiste también como regidor plurinominal?

Chepe: No, yo no voy en la planilla de pluris. Yo estoy convencido de que vamos a ganar y a ganar muy bien de manera contundente en Corregidora y lo digo sin soberbia, lo digo con la confianza y la certeza del trabajo que han hecho los gobiernos anteriores, a un servidor aquí en Corregidora lo digo con la certeza de lo que he sentido ahorita en la calle y lo que vengo sintiendo desde hace un buen rato, Corregidora ha sido, hoy es, y seguirá siendo panista.