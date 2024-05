Jornada de Solidaridad Universitaria por Palestina, una lucha que busca justicia

En el marco de la Jornada de Solidaridad Universitaria por Palestina, se llevó a cabo la conferencia Palestina Hoy: Su gente, su historia y su lucha, con la participación del embajador del Estado de Palestina en México, Mohamed Saadat y la Coordinadora del Movimiento de Solidaridad con Palestina México, Aracely Cortés-Galán.

El embajador señaló que el gobierno israelí no ha acatado ninguna de las resoluciones que las Naciones Unidas le ha emitido por las constantes ampliaciones de asentamientos de Israel. Además, indicó que no se trata de una guerra religiosa, sino de una guerra iniciada por el colonialismo, por la expansión que ha tenido el estado de Israel desde su fundación en 1948.

“Nosotros nunca tuvimos problemas de carácter religioso, siempre hemos sido un pueblo con judíos, cristianos, musulmanes, como palestinos, hasta que se fundó el movimiento sionista, empezó a usar el concepto religioso para darle carácter religioso al conflicto.

Hablando de la tierra prometida les voy a hacer una pregunta, ¿si ellos hubieran escogido Uganda, sería esa la tierra prometida? Porque estaban a punto, ¿si hubieran escogido a Patagonia, sería Patagonia la tierra prometida?, entonces usar conceptos religiosos para objetivos políticos”, señaló el doctor Mohamed Saadat.

Algunos de los datos que se mencionaron en la conferencia es que esta situación ha dejado a más de 41 mil 454 personas palestinas asesinadas, de los que el 72 por ciento fueron identificados como niños o mujeres, además de las 374 mil casas que han sido destruidas, cifras correspondientes al inicio del ataque armado del pasado 7 de octubre de 2023.

Por su parte, la doctora Aracely Cortés-Galán, coordinadora del movimiento de solidaridad con Palestina México, hizo una invitación a informarse, participar y solidarizarnos en lo que llamó la justicia más grande de la humanidad desde la segunda mitad del siglo XX. Además de comentar que desde los años 70 se tiene una solución al conflicto, pero no se ha llevado a cabo:

“Desde las resoluciones 242 y 338 de la ONU, que habla de terminar con la ocupación militar, de terminar con la construcción de asentamientos y de permitir la creación de un Estado palestino para tener el derecho a la autodeterminación, esa sería la solución”

Cortes-Galán mencionó que una de las principales iniciativas de solidaridad con el pueblo palestino es el Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), que insta a ejercer una presión económica sobre Israel para detener los ataques.

“Ha dado grandes resultados en términos que es la campaña más mediática, pero también ha tenido logros importantes, no solamente para estar en los medios. No solo por estar en los medios de comunicación, sino porque ha logrado la desinversión de empresas que estaban invirtiendo en comprar material bélico y que lo han dejado de hacer”, además mencionó que estos esfuerzos no buscan segmentar a la población, sino evitar que se siga invirtiendo recursos que contribuyen a lo que denomino un genocidio.

Además, mencionó la importante de insistir a las organizaciones mexicanas y de todo el mundo a tener una postura clara con la situación que se vive en Medio Oriente. “Es importante que nosotros enfoquemos toda la lucha de solidaridad con Palestina a que nuestras instituciones, en este caso las instituciones educativas, se pronuncien de manera enérgica contra el genocidio, contra la guerra y a favor de la justicia para que las pueda llegar. Y nuestro Gobierno también siempre es importante instarlo que tenga una posición más clara, más enfática”

Por último, señaló que de ninguna forma el activismo pro palestino tiene como objetivo la segregación o discriminación contra las personas judías, y dichos discursos tienen buscan la desinformación, el temor o el miedo